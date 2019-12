Nie żyje najdłużej urzędujący wójt w kraju

Po kilkunastomiesięcznej walce z chorobą nowotworową zmarł Roman Kałamarz wójt gminy Jarosław (woj. Podkarpackie). Był najdłużej urzędującym wójtem w Polsce. Nieprzerwanie rządził gminą od 1990 roku. Miał 68 lat.

Jak wspominają mieszkańcy – „Zastał gminę drewnianą, a zostawił murowaną”.



Fotelu wójta gminy Jarosław objął jako doświadczony działacz lokalny. Wcześniej był naczelnikiem tej gminy. Przez 29 lat jego rządów w gminie zmodernizowano wszystkie szkoły. Każda placówka oświatowa ma potężną halę sportową. Zabiegał o to, by wszyscy mieszkańcy zostali podłączeni do kanalizacji, co mu się udało. Gmina pod jego skrzydłami rozwijała się tak prężnie, że liczba mieszkańców zwiększyła się z 11 do 13,2 tys. osób.

Od kilkunastu miesięcy Roman Kałamarz walczył z chorobą nowotworową. Przegrał tę nierówną walkę w niedzielę, 15 grudnia.