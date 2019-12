Szef KPRM: Mam nadzieję, że prezydent ułaskawi Śpiewaka

Mam nadzieję, że działacz miejski Jan Śpiewak zostanie ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jego zdaniem zarówno piątkowy wyrok sądu ws. Śpiewaka, jak i utajnienie uzasadnienia są niezrozumiałe. Aktywista w poniedziałek zapowiedział, że najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu złoży odpowiedni wniosek.

Prezydent spotkał się z Janem Śpiewakiem Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Janem Śpiewakiem, warszawskim działaczem miejskim, który ujawnił, że córka byłego ministra sprawiedliwości... zobacz więcej

Przypomnijmy – Jan Śpiewak został prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Uzasadnienie wyroku było niejawne. W niedzielę Śpiewak spotkał się z prezydentem. Jak powiedział, spotkanie dotyczyło jego sytuacji prawnej, a także historii prywatyzacji kamienicy na ul. Joteyki w Warszawie.



Szef KPRM komentując spotkanie prezydenta z działaczem miejskim, zastrzegł, że dowiedział się o nim z doniesień prasowych.



„Wszystko wydaje się oczywiste”



– Być może pan Śpiewak będzie mógł liczyć na akt łaski ze strony prezydenta – powiedział minister. Wyraził też nadzieję, że właśnie tak się stanie. – Wydaje się, że w tej sytuacji wszystko jest oczywiste – dodał.



Zdaniem ministra wyrok w sprawie Śpiewaka to kolejny przykład niezrozumiałej decyzji sądu. Podkreślił, że kompletnie niezrozumiałe jest także utajnienie uzasadnienia.



Dworczyk zaznaczył, że tego typu wyroki pokazują, jak potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. – Każdy statystyczny Polak idący do sądu powinien mieć poczucie, że może liczyć na elementarną sprawiedliwości. Dzisiaj wiele osób nie ma takiego przekonania – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Warszawski Sąd Okręgowy utrzymał w piątek w mocy wyrok sądu rejonowego, który w styczniu nakazał Śpiewakowi zapłatę 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej.

W poniedziałek w rozmowie z wp.pl poinformował, że będzie wykorzystywał wszystkie dostępne obywatelowi możliwości, żeby zmienić jego wyrok. Dlatego – podkreślił – „będzie też składał wnioski o skargę kasacyjną do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara oraz do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro”.



Komentując niedzielne spotkanie z prezydentem powiedział, że odbyło się ono z inicjatywy Andrzeja Dudy, który zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego.



– To nie było długie spotkanie. Rozmawialiśmy o mojej sytuacji prawnej, prezydent powiedział parę zdań o tym, co się działo w Krakowie, gdzie również działała mafia reprywatyzacyjna i rozmawialiśmy o rozprawie z piątku – powiedział.



W całej sprawie przeciwko Śpiewakowi chodzi o jego twitterowy wpis z października 2017 roku: „Boom. Córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie”. Później kilkakrotnie powtórzył ten zarzut wobec prawniczki na konferencjach. Chodziło o kamienicę przy ul. Joteyki 13 na warszawskiej Ochocie. Budynek przekazano w prywatne ręce w 2011 roku.



Mec. Górnikowska skierowała przeciwko Śpiewakowi prywatny akt oskarżenia dotyczący zniesławienia (z art. 212 Kk). Według niej Śpiewak pomówił ją o nieprawidłowości w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora i o udział w aferze reprywatyzacyjnej, a w rezultacie naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nią zawodu. Domagała się dla miejskiego aktywisty 10 tys. zł grzywny i trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.