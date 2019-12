Miliony z partyjnych pieniędzy na fundację bliskiego współpracownika Schetyny

Fundacja Państwo Prawa otrzymała od Platformy Obywatelskiej ponad 3 mln zł; partia ukrywała jednak, że organizację powołał Piotr Borys, prawa ręka Grzegorza Schetyny – czytamy w tygodniku „Wprost”. Jak podaje gazeta, o działalności fundacji nie wie większość prominentnych polityków PO. Na początku grudnia postanowiły dopytać o to europosłanki tej partii.

Eurodeputowana PO Róża Thun przyznaje w rozmowie z „Wprost”, że o fundacji po raz pierwszy usłyszała niedawno – na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Zagrzebiu. – Chciałam się dowiedzieć, czym ona jest i za co partia płaci jej pieniądze – wyjaśnia.



Róża Thun wraz z inną europosłanką Platformy Elżbietą Łukacijewską pytały o to Andrzeja Halickiego, nie otrzymały jednak odpowiedzi.



Fundacja Państwo Prawa istnieje od maja 2016 roku. Jej prezesem jest aktualnie Tomasz Świętoński, były koszykarz i pracownik Ministerstwa Sportu i Turystyki w czasach rządów PO-PSL. Fundację, jak wynika z informacji znajdujących się na jej stronie internetowej, „tworzy grupa prawników, którzy w ramach swojej działalności chcą zajmować się prawem i edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy”.



3 mln zł i dublowane kompetencje think tanku PO



Wśród nich są prof. Marek Chmaj, prof. Andrzej Bisztyga, prof. Sabina Grabowska, prof. Anna Rakowska-Trela oraz mec. Jacek Dubois. Fundacja, jak wynika z informacji pojawiających się w mediach oraz sprawozdań składanych do Państwowej Komisji Wyborczej, otrzymała od PO przez trzy lata swojej działalności ponad 3 mln zł.



Znaczna część środków przelewana jest z Funduszu Eksperckiego, który musi utworzyć każda partia na opracowanie ekspertyz prawnych, politologicznych, ekonomicznych czy socjologicznych.

Jak wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego, fundację założył w maju 2016 roku Piotr Borys, prawa ręka Grzegorza Schetyny, a wówczas szef biura krajowego PO. Politycy pracowali ze sobą m.in. podczas kampanii wyborczych, a także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.



Jak zauważa „Wprost”, działania fundacji Państwo Prawa pokrywają się z działającym od 2010 roku Instytutem Obywatelskim, oficjalnie nazywanym think tankiem PO. W jakim celu współpracownik lidera PO utworzył fundację?



– Instytut nie miał osobowości prawnej – odpowiada Borys i dodaje, że zajmował się wówczas sprawami organizacyjnymi jako dyrektor biura krajowego PO. Decyzji o powołaniu fundacji nie zawarto jednak w żadnej uchwale zarządu.



„Nie wiem”, „nie mam pojęcia”



Także większość polityków z wierchuszki PO nie wie, czym zajmuje się opisywana instytucja.



– Nie zajmuję się Fundacją Państwo Prawa ani tym, co partia tam robi. Trudno mi mówić o rzeczach, co do których nie mam wiedzy – odpowiada tygodnikowi Sławomir Neumann.



– Nie mam pojęcia, co to jest ta fundacja – twierdzi również wiceprzewodniczący Platformy Bogdan Borusewicz.

Prezydent Warszawy, były wiceprzewodniczący partii Rafał Trzaskowski ucina równie krótko: „nie mam pojęcia”.

Pytany o te kwestie rzecznik PO przyznaje, że nie ma wiedzy, kto podjął decyzję o współpracy z fundacją.



Odsyłają do skarbnika, ten nie obiera telefonów



Z kolei Tomasz Siemoniak i Robert Tyszkiewicz, sekretarz generalny PO, odesłali dziennikarzy tygodnika do skarbnika partii. Poseł Mariusz Witczak nie odbierał jednak telefonów, a po kilku dniach w wiadomości sms przekazał, że prosi o kontakt ze swoim zastępcą.



W odpowiedzi biura prasowego, opublikowanej przez „Wprost” czytamy, że fundacja stanowi „element zaplecza eksperckiego” PO i reprezentuje partię w partnerstwie z Martens Center – think tankiem EPL.



Jak przekazał Piotr Borys, organizacja współpracuje z ponad 60 naukowcami, a w czasie swojej działalności przygotowała ponad 500 różnych ekspertyz dla PO i jej polityków, ale także samorządów oraz związków powiatowych. Czego dotyczyły analizy? „W tej sprawie odesłał jednak do sprawozdań merytorycznych opublikowanych na stronie internetowej fundacji. Problem w tym, że w sprawozdaniach takich informacji nie ma” – zauważa tygodnik.