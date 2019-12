CBA zatrzymało byłego ministra i znanego adwokata

Agenci CBA zatrzymali trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin. Wśród zatrzymanych jest znany trójmiejski i warszawski adwokat, menedżer i urzędnik państwowy wysokiego szczebla – w latach 2004-2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz przedstawiciel jednej z warszawskich firm – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Biura.

Jak mówi nam Temistokles Brodowski, zatrzymań dokonali agenci z delegatur w Szczecinie i Krakowie.



Wskazał, że zatrzymani to trójmiejski i warszawski adwokat, menedżer i urzędnik państwowy wysokiego szczebla – w latach 2004-2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz przedstawiciel jednej z warszawskich firm.



– Prowadzone wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie postępowanie dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin w latach 2012-2014 r., w tym powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Czynności odbyły się w Gdyni, Szczecinie i pod Warszawą. Obecnie prowadzone są przeszukania. Jeszcze dziś zatrzymane przez CBA osoby zostaną przewiezione do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty – mówi Brodowski.



Dodał, że jest to nowe śledztwo CBA „o rozwojowym charakterze”.

