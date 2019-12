Rząd chce uregulować dostęp do pornografii. Liczy na ponadpartyjne porozumienie

Rząd zamierza uregulować dostęp osób nieletnich do pornografii – informuje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak podaje gazeta, partia rządząca liczy na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie. Na temat propozycji przepisów premier Mateusz Morawiecki ma debatować z Radą ds. Rodziny w poniedziałek.

– W poniedziałek mamy Radę ds. Rodziny, tam zapadną decyzje i przewidziana jest konferencja pana premiera – przekazał rzecznik rządu Piotr Muller, cytowany przez „DGP”. Jak dodaje, niewykluczone, że będzie to projekt rządowy.



Z badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – przytaczanych przez dziennik – na grupie ok. 10 tys. uczniów w wieku 14-16 lat wynika, że pornografię co najmniej raz dziennie ogląda 11 proc. chłopców, a pierwszy kontakt z takimi treściami dzieci mają średnio przed ukończeniem 12. roku życia.



„DGP” zauważa, że na stole leży projekt ustawy Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Proponuje ono, by dostawca treści dla dorosłych – pod groźbą blokady – musiał zapewnić weryfikację wieku osób odwiedzających stronę.

