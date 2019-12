„Newsweek” nagradza Juszczyszyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn, odwołany pod koniec listopada przez ministra sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie, otrzymał nagrodę tygodnika „Newsweek” im. Teresy Torańskiej. Nominowany był w kategorii działalności publicznej.

W mediach przypominana jest m.in. sprawa sprzed lat niesprawiedliwej licytacji komorniczej wobec nieżyjącego już Zbigniewa Parowicza. Juszczyszyn swoją decyzją doprowadził rolnika do ruiny, nie egzekwując należnych Parowiczowi pieniędzy za sprzedaż gospodarstwa.



Przypomnijmy – sędzia Juszczyszyn, delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m. in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.



Po tym, gdy sędzia Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej KRS, został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego z sądu rejonowego.



W końcu listopada prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki wydał zarządzenie, na mocy którego – ze skutkiem natychmiastowym – na miesiąc zawiesił sędziego Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków. Zarządzenie to zostało przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie.

Kilka godzin wcześniej tego samego dnia rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab informował, że przeciwko sędziemu Juszczyszynowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Jego zdaniem sędzia ten uchybił godności urzędu.