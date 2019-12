Tomasz Lis wysłał wiadomość: Przede mną żmudna rehabilitacja

„Czasem złowrogi podmuch niespodziewanie i dosłownie zwala nas z nóg i w kilka sekund demoluje nam życie. Coś takiego przytrafiło mi się we wtorek pod Olsztynem” – napisał w wiadomości sms do wicenaczelnego redaktora „Newsweeka” Tomasz Lis. Dziennikarz od wtorku przebywa w szpitalu w Olsztynie. Trafił tam w stanie krytycznym.

Tomasz Lis w ubiegły wtorek trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na oddział intensywnej terapii. Do Olsztyna pojechał, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem.



Jak informują media, Lis po kilku dniach napisał wiadomość sms do swojego redakcyjnego kolegi, wicenaczelnego tygodnika.



„W takich sytuacjach najważniejsze jest to, jak na nie reagujemy. Przede mną długa i żmudna rehabilitacja. Jestem totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko co trzeba ,by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da” – napisał dziennikarz.

