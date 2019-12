Marszałek Struzik zamówił obrazy do urzędu. Wybrano droższą ofertę

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zamówił do urzędu akwarele; na etapie oceny wniosków urzędnicy marszałka uznali, że doświadczeni artyści nie poradzą sobie z namalowaniem pejzaży, ostatecznie wybrali ponad dwukrotnie droższą ofertę drukarni – pisze „Gazeta Polska Codziennie”.

Jak czytamy w poniedziałkowym wydaniu gazety, zamówienie na 100 malowanych obrazów przedstawiających widoki Mazowsza zostało podzielone na dwie kategorie. 50 prac miało przedstawiać pejzaże z przyrodą, a druga połowa – z architekturą. Zapytanie ofertowe wystosowano do dwóch firm z Brwinowa. Pierwsza z nich to ArtWilk, należąca do artystów. Na ich stronie internetowej można obejrzeć sprzedawane obrazy, bombki choinkowe i inne prace.



Jak relacjonuje gazeta, właściciele ArtWilk, Jerzy i Maria Wilkowie w opisie swojej pracowni podkreślili, że prowadzą ją od 1983 r., a jej otwarcie poprzedziły wieloletnie studia oraz działalność plastyczna. Napisali, że inspirują ich krajobraz i przyroda, i to właśnie one stanowią główną tematykę ich dzieł.



„Druga firma, do której wysłano zapytanie ofertowe, nie ma takiego doświadczenia. W zasadzie zakład wydawniczo-poligraficzny Megraf to drukarnia zajmująca się produkcją reklam wielkoformatowych oraz wszelakich materiałów reklamowych. Jej właściciel, Krzysztof Burzec, nie widnieje w rejestrach artystów plastyków, a internet nie zna jego dorobku artystycznego. Dlatego musi dziwić, że to właśnie on otrzymał zlecenie na malowanie mazowieckich pejzaży” – podaje gazeta. Jak dodano, sytuacja jest „o tyle dziwna”, że złożył ofertę dwukrotnie wyższą niż ArtWilk, opiewającą na 11 377 zł.



„Okazało się to możliwe, bo w przetargu oprócz ceny ważne były też »jakość i estetyka poszczególnych elementów«. Komisja mogła przyznać 40 pkt za cenę i 60 pkt za jakość. Okazało się, że o ile w dziedzinie malowania architektury ArtWilk otrzymał 45 pkt za jakość, o tyle w pejzażach artyści otrzymali jedynie 35 pkt. To sprawiło, że ich oferta, opiewająca na 4950 zł, przepadła” – czytamy w „GPC”.

