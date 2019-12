Gaz łzawiący i armatki wodne na ulicach Bejrutu. Policja użyła pałek

W stolicy Libanu, Bejrucie, doszło w niedzielę późnym wieczorem do kolejnych starć antyrządowych demonstrantów z policją. Tak jak dzień wcześniej, w zamieszkach rannych zostało kilkadziesiąt osób.

Demonstranci starli się z policją w centrum miasta, w pobliżu parlamentu. Siły bezpieczeństwa użyły przeciwko nim gazu łzawiącego, pałek i armatek wodnych.



Antyrządowe protesty trwały w niedzielę również w innych miastach Libanu, gdzie demonstranci m.in. podpalali lokalne biura partii politycznych, w tym byłego premiera Saada Haririego i prezydenta Michela Aouna.



Demonstranci są przeciwni powrotowi na stanowisko premiera Saada Haririego, który ustąpił 29 października pod wpływem masowych manifestacji ulicznych i oskarżeń całej politycznej elity Libanu o korupcję i doprowadzenie do najgorszej od dziesięcioleci sytuacji gospodarczej kraju. Od tego czasu trwają negocjacje między głównymi partiami na temat sformowania nowego gabinetu.



Na poniedziałek prezydent Michel Aoun zapowiedział konsultacje z parlamentem w sprawie powołania nowego premiera i rządu. Według protestujących mimo wcześniejszych obietnic powołania rządu pozapartyjnych ekspertów, prezydent może ponownie powierzyć misję sformowania rządu Haririemu.



Demonstranci domagają się utworzenia rządu niezwiązanego z partiami zaliczanymi do politycznego establishmentu.



Agencja Reutera zauważa, że Liban potrzebuje pilnie nowego rządu, który wyprowadziłby kraj z obecnego impasu politycznego i kryzysu gospodarczego. Zagraniczni kredytodawcy deklarują, że są gotowi pomóc krajowi, ale tylko wówczas, gdy będzie on miał stabilny rząd zdolny do przeprowadzenia koniecznych reform.





