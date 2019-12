Iran: Silny smog w stolicy. W wielu miastach zamknięto szkoły

Władze nakazały w niedzielę zamknięcie szkół w Teheranie i w wielu innych miastach Iranu z powodu wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Od wielu dni nie widać ze stolicy pobliskich wysokich gór Elburs, a w mieście trwa alert smogowy.

Jak wynika z raportu Banku Światowego z 2018 roku, zanieczyszczenie powietrza w Teheranie powodują ciężkie pojazdy i motocykle oraz rafinerie i ciepłownie.



Wielu teherańczyków winą obciąża użytkowników samochodów, przede wszystkim tych, którzy jeżdżą w pojedynkę. Niektórzy krytykują politykę władz Teheranu w dziedzinie planowania zabudowy miasta. „Wydają pozwolenia na budowę, nie biorąc w ogóle pod uwagę potrzeby pozostawiania niezabudowanych korytarzy powietrznych i stref zielonych, aby umożliwić cyrkulację powietrza” – skarżył się AFP mieszkaniec stolicy położonej na wysokości od 1400 do 1800 metrów nad poziomem morza. „Pieniądze liczą się bardziej niż zdrowie publiczne. Najgorzej jest zwykle w lutym, gdy zatrucie atmosfery dochodzi do zenitu” – dodał.



W niedzielę władze Iranu wezwały osoby starsze i dzieci zamieszkałe w Teheranie, w prowincji Elburs, która przylega do stolicy, oraz w miastach Kom i Arak w środkowej części kraju, by nie wychodziły z domów.



Według danych rządowych co roku umiera w Iranie z powodu złej jakości powietrza 30 000 osób.



Władze Teheranu wprowadziły w tych dniach w stolicy, liczącej 8,5 mln mieszkańców, ograniczenia w ruchu samochodowym i zakaz ruchu TIR-ów w całej prowincji stołecznej.





