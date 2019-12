„Środowisko sędziowskie wyrosło z końca PRL-u i potem replikowało się”

– Problem polega na tym, że żadne środowisko (...) nie oczyszcza się samo. Zawsze potrzebna jest jakaś odgórna reforma i interwencja z zewnątrz, a w przypadku sędziów ma być inaczej? – pytał w programie „Strefa starcia” publicysta Jakub Maciejewski, nawiązując do słynnej wypowiedzi z początku lat 90-tych b. pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i wiceministra sprawiedliwości prof. Adama Strzembosza. Publicysta „Sieci” i portalu wPolityce.pl komentował sprawę Jana Śpiewaka i protesty środowiska sędziowskiego w Polsce przeciw reformom wymiaru sprawiedliwości.

W programie padło pytanie, dlaczego niektórym sędziom zależy, żeby „było, tak jak było”?



– To jest pytanie z dosyć oczywistą odpowiedzią, ponieważ, niestety, to środowisko wyrosło z końca PRL-u i potem replikowało się. To znaczy „swoi” mistrzowie namaszczali „swoich” uczniów – stwierdził Maciejewski.



– To jest taki bardzo przygnębiający przypadek pana Jana Śpiewaka, gdzie on w konfrontacji z córką ministra sprawiedliwości rządów PO-PSL zostaje skazany. Trudno się oprzeć wrażeniu, że tu wchodzą w grę koterie personalne między znajomymi ministra, a panią Ćwiąkalską (Bogumiłą Górniowską–Ćwiąkalską – red.) – skonstatował publicysta, nawiązując do wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z początku 2019 roku, potrzymanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, skazującego miejskiego aktywistę na karę grzywny oraz nawiązkę wobec powódki.



Górnikowska-Ćwiąkalska skierowała przeciwko Śpiewakowi prywatny akt oskarżenia dotyczący zniesławienia (z art. 212 Kodeksu karnego). Jak wynikało z wezwania do przeprosin, według Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, Śpiewak w wielu wypowiedziach pomówił ją o nieprawidłowości w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora i o udział w aferze reprywatyzacyjnej, a w rezultacie naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nią zawodu.





W programie „Strefa starcia” Maciejewski żartobliwie zaznaczył, że córka byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL: „nie wiedziała, że 130-latek to raczej nie jest właścicielem kamienicy w Warszawie”.



Prowadzący program red. Adamczyk, gwoli precyzji, zaznaczył, że Górnikowska-Ćwiąkalska objęła kuratelą 118-latka. – Tak przepraszam, 118-latek, to kolosalna różnica w tej sprawie – ironizował publicysta.



– Problem też polega na tym, że żadne środowisko – czy to będzie kierowców, czy to będzie biurokratów – nie oczyszcza się samo. Zawsze potrzebna jest jakaś odgórna reforma i interwencja z zewnątrz, a w przypadku sędziów ma być inaczej? – kontynuował.



Według publicysty dziwne są też niektóre z zarzutów, jakie opozycja stawia wobec projektu ustawy, wprowadzającego zmiany w sposobie dyscyplinowania sędziów. Jak stwierdził, opozycja uważa, że z proponowanych przepisów wynika, że „wrogość wobec władzy będzie źle widziana”. Drugim zarzutem opozycji wobec zmian, na który zwrócił uwagę Maciejewski jest to, że „będą kary za nieposłuszeństwo”.



– Wszyscy pracownicy, urzędnicy, politycy – no każdy na tej planecie – jeśli jest nieposłuszny wobec przełożonych, to ponosi karę. A to ma wywoływać takie wielkie konsekwencje w przypadku sędziów? W czym są ci sędziowie lepsi od innych pracowników, uczniów, studentów czy dziennikarzy? – pytał.





