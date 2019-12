Prezydent spotkał się z Janem Śpiewakiem

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Janem Śpiewakiem, warszawskim działaczem miejskim, który ujawnił, że córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego przejęła w ramach złodziejskiej prywatyzacji kamienicę na Ochocie. 13 grudnia 2019 r. sąd prawomocnie uznał tę informację za zniesławienie mec. Bogumiły Górnikowskiej.

O spotkaniu Andrzeja Dudy z Janem Śpiewakiem poinformował na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski nie podając szczegółów.

Przed kilkoma minutami zakończyło się spotkanie Prezydenta RP @AndrzejDuda z @JanSpiewak — BSpychalski (@spychalski_b) December 15, 2019

W piątek sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego, który w styczniu nakazał Śpiewakowi zapłatę 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Uzasadnienie orzeczenia sąd utajnił.

Śpiewak skrytykował wyrok sądu, uznając go za niesprawiedliwy i zapowiedział, że nie wykona go. Poinformował, że będzie składał kasację od wyroku i być może złoży wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie.



W październiku 2017 r. Śpiewak poinformował, że „córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie”. Chodziło o kamienicę przy ul. Joteyki 13. Budynek przekazano w prywatne ręce w 2011 roku.



Po wyroku sądu działacz opublikował wpis, w którym szczegółowo wyjaśnia, o jakiej sytuacji mówił.











Mec. Górnikowska skierowała przeciwko Śpiewakowi prywatny akt oskarżenia dotyczący zniesławienia (z art. 212 Kk).

Według niej Śpiewak pomówił ją o nieprawidłowości w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora i o udział w aferze reprywatyzacyjnej, a w rezultacie naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nią zawodu.



Domagała się dla miejskiego aktywisty 10 tys. zł grzywny i trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.



Wcześniej Jan Śpiewak był organizatorem jednej z większych demonstracji przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości pod hasłem tzw. obrony wolnych sądów. W piątek na antenie TVP Info oświadczył, że „dziś by tego nie zrobił”.

