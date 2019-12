Najnowsza mapa smogowa jest dla nas łaskawa. W czołówce trucicieli „ikony ekologii”

Komisja Europejska zaprezentowała najnowsze dane dotyczące smogu pochodzące z satelity Sentinel-5P, wchodzącego w skład środowiskowego programu Copernicus, prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Londyn, Paryż, Bruksela, Amsterdam, Moskwa – należą do najbardziej skażonych miast w europie – podaje portal twojapogoda.pl.

Według portalu najnowsze dane na temat smogu mogą niejednego zaskoczyć, bo najbardziej zanieczyszczonymi miastami są te, które wśród wielu były uważane za ikony ekologii.



Twojapogoda.pl podaje, że największa emisja dwutlenku azotu, odpowiedzialnego za tzw. smog dotyczy przede wszystkim Londynu, Paryża, Brukseli, Amsterdamu, Moskwy oraz obszaru krajów Beneluksu i Zagłębia Ruhry w Niemczech. Tam emisja dwutlenku węgla, pochodząca m.in. z silników samochodowych i zakładów przemysłowych należy do największych na świecie.



Portal zaznacza, że możemy nie dopuścić do tak ogromnego skażenia ozonem przygruntowym, jak w wymienionych metropoliach, jeśli ograniczymy wjazd samochodów do miast.

