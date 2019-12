Nie tylko Wafel. Opiekunowie zwierząt zbierają żywność i prezentują podopiecznych

Żywność, koce, miski, smycze i pluszaki – to wszystko można oferować bezdomnym zwierzętom, podopiecznym organizacji pożytku publicznego. „Pomaganie na Merdanie” to akcja organizowana już od kilkunastu lat. Wśród potrzebujących jest Wafel podrzucony do schroniska Fundacji dla Szczeniąt Judyta w pudle, kiedy miał kilka dni. Wafel świetnie odnajduje się w świetle kamer, w otoczeniu muzyki i wielu ludzi. Osoby, które są chętne przyjąć pod swój dach Wafla albo któregoś z jego 200 kolegów i koleżanek mogą zgłaszać się do fundacji po Świętach.

