Greta Thunberg chwali się podróżą do domu koleją. Nie dodała, że wracała pierwszą klasą

„Podróżując zatłoczonymi pociągami przez Niemcy. I w końcu jestem w drodze do domu” – napisała w sobotę Greta Thunberg na Facebooku i opublikowała zdjęcie, na którym widać ją siedzącą na podłodze wśród walizek. Na co niemieckie koleje odpowiedziały na swoim koncie na Twitterze, że podróżowała pierwszą klasą.

„Usiedliśmy w dwóch różnych pociągach. Za Göttingen dostałam moje miejsce. To żaden problem oczywiście i nigdy tego nie powiedziałam. Zatłoczone pociągi to świetny znak, ponieważ oznacza to, że popyt na podróżowanie koleją jest wysoki” – dodała w niedzielę w komentarzu pod zdjęciem, po tym jak niemieckie linie kolejowe Deutsche Bahn przypomniały jej o podróży pierwszą klasą.



Niemiecka firma kolejowa w swoim poście na Twitterze podziękowała Grecie za wsparcie w walce ze zmianami klimatycznymi. Deutsche Bahn dodała w komentarzu, że „byłoby jeszcze lepiej, gdyby (Greta) powiedziała o przyjaznym i kompetentnym zespole, który o nią zadbał w trakcie podróży w pierwszej klasie”.





Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

#wieszwiecej Polub nas