Który z przyjaciół Donalda Tuska doszedł do ściany? (*)

Jeśli jeszcze kilka razy sprawdzą się moje przepowiednie, będę musiał otworzyć Biuro Prognoz Politycznych. Niestety, jak na razie są to przewidywania, zawierające jedynie czarne scenariusze. Jedną z najbardziej koszmarnych prognoz, jaką udało mi się przewidzieć, była zapowiedź wojny środowiska sędziowskiego z obozem władzy w momencie podjęcia przez Prawo i Sprawiedliwość próby zreformowania wymiaru sprawiedliwości.

Nie był to żaden wyczyn z mojej strony, lecz poprawne odczytanie tego, co się działo podczas Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich we wrześniu 2016 roku w Warszawie. Pierwszym, pozornie niewinnym znakiem były gromkie, długotrwałe brawa, jakimi uczestnicy Kongresu powitali wejście skompromitowanego już wówczas prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Niczym bohatera, walczącego o praworządność potraktowano człowieka, który złamał konstytucję.



O tym, że rząd czeka długa i wyczerpująca walka o zmianę wymiaru sprawiedliwości świadczyły wygłoszone przemówienia m.in. przez prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf, Andrzeja Rzeplińskiego, prof. Andrzeja Zolla (dziś członek Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przy Unii Europejskiej – do. J.J.) oraz podjęte przez Kongres rezolucje. Wszystko to układało się w jedną, spójną całość.



– Nie pozwolimy uszczknąć ani jednego ziarenka z naszych uprawnień i przywilejów, jakie udało nam się zdobyć w ciągu 25 lat III RP – brzmiał głos sędziów obecnych na Kongresie, uznających się w dużej mierze samowolnie za najbardziej reprezentatywną część środowiska.

A jednocześnie za – „czy się to komuś podoba czy nie” – to cytat z przemówienia prof. Gersdorf – „najbardziej wykształconą część społeczeństwa”. Uściśliła to inna sędzia, nadając sędziom nieistniejący w żadnych badaniach socjologicznych status „nadzwyczajnej kasty”.I oto po trzech latach, Polska zbiera żniwo tego samowładztwa, w postaci zataczającego coraz szersze kręgi buntu sędziów przeciwko państwu, jakkolwiek liderzy sprzeciwu zasłaniają się tarczą, jakiej używają niektórzy euro parlamentarzyści, składający donosy na Polskę do zachodnich mediów i władz Unii Europejskiej.

Swoje targowickie donosy uzasadniają tym, że to nie jest wojna z Polską, bo oni wszyscy jak jeden mąż Polskę kochają i jej dobro jest dla nich najważniejsze. Występują jedynie przeciwko obecnej władzy, która łamie konstytucję, niszczy demokrację, depcze prawa człowieka, a ich obowiązkiem jako obywateli, a nie sędziów, jest podejmowanie walki ze złem.



Będąc „najbardziej wykształconą częścią społeczeństwa”, stają się jedyną grupą zawodową, przyznająca sama sobie uprawnienia do właściwej interpretacji przepisów konstytucji. Dzięki temu przyznali też sobie prawo do udziału w publicznych demonstracjach politycznych, do podejmowania innych działań politycznych, włącznie do eksponowania na sali sądowej wątków politycznych w uzasadnieniach wyroków.



Przyłapani na takich niedozwolonych działaniach, uciekają się do żenujących kłamstw. Patrz - słynna interpretacja prezes Małgorzaty Gersdorf występującej na scenie podczas demonstracji przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości.



Najpierw wypierała się, że brała udział w manifestacji politycznej. Kiedy pokazano jej zamieszczone w Internecie zdjęcie, na którym stała na scenie z zapaloną świeczką – będącej znakiem protestu przeciwko zmianom w sądownictwie – pierwsza prezes Sądu Najwyższego tłumaczyła: - „Dostałam tę świeczkę od organizatorów. Było ciemno, no to ją wzięłam”.



A ponieważ ryba psuje się od głowy…



Kilka miesięcy temu zapowiedziałem, że niemal natychmiast po zakończeniu kadencji szefa Rady Europy Donald Tusk otworzy swój osobisty front walki z obecnym obozem władzy. Nie będzie tygodnia, a być może dnia, w którym Tusk nie uruchomi całego zestawu swoich manipulacji, kłamstw i gołosłownych oszczerstw, mająch w możliwie najgorszym świetle przedstawić obrazu tego rządu, lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i jego partii.

Ta prognoza również nie wymagała nadzwyczajnych uzdolnień. Wystarczyło przypomnieć sobie, w jaki sposób Donald Tusk atakował rząd, mimo formalnych barier, jakie występowały w czasie kiedy sprawował swój urząd w Brukseli. Czy można się było spodziewać, że nagle zmieni obiekt swojej politycznej nienawiści, po rozstaniu się z urzędem? Lub zmniejszy intensywność ataków?



Już mamy tego dowody. Jeszcze nie znamy szczegółów nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, mającej na celu zahamowanie anarchii, grożącej sądownictwu, a już Donald Tusk najbardziej perfidnie jak można zdyskredytował jej sens. Nie powiedział, że proponowane poprawki uderzą w sędziów, którzy przestają być sędziami, a stają się politykami, przyznającymi sobie prawo do kwestionowania decyzji prezydenta czy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.



Swój zarzut zmanipulował w ten sposób, aby wywołać protesty uliczne zwykłych obywateli, nie orientujących się do końca w zawiłościach prawnych tworzonych przepisów. Fałszywie odwrócił kierunek tej nowelizacji, jakoby szkodliwej dla przeciętnego obywatela. Cynicznie kłamie, chcąc wykorzystać obecne zamieszanie wokół sądów, wywołanego przez samych sędziów, aby wywołać uliczne rozruchy.



– Jeśli PiS-owi uda się podporządkować sądy, to będzie to atak na każdego Polaka – mówi Tusk. Dlaczego występuje taka zależność, już nie wyjaśnia. Mówi tylko, że „warto, aby to Polacy zrozumieli, choć nie wszyscy to czują”.

Pominę w tej chwili kolejną swoją prognozę, która się sprawdziła. Zwycięstwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach prezydenckich było przesądzone. Moja prognoza obejmowała jedynie wysokość tej wygranej: przedział między 80 proc., a – w najgorszym przypadku – 70 proc. I to się w pełni potwierdziło.



Pokuszę się tym razem o przewidywanie, zawierające znacznie większy stopień trudności. Kto w styczniu przyszłego roku wygra wyścig o funkcję szefa Platformy Obywatelskiej? Nie znamy jeszcze listy osób, które staną w szranki. Natomiast otwarte pozostaje kluczowe pytanie: czy Grzegorz Schetyna utrzyma się na fotelu przewodniczącego partii?



Zachęcony dotychczasową niezwykłą serią sukcesów stawiam na przegraną Grzegorza Schetyny, bo tak naprawdę do tej kwestii odnosi się zasadnicze pytanie, na które uzyskamy odpowiedź w styczniowych wyborach Platformy. Myślę, że mimo wielu opinii przeciwnych, tak jednoznacznym przewidywaniem nie wystawiam na szwank swojej reputacji.

Zdaniem niektórych moich kolegów Schetyna podreperował trochę swoją opinię, „ognistym” wystąpieniem podczas finałowej konwencji prawyborów. Tym samym zaczęli oni nieco bardziej optymistycznie postrzegać jego szanse na przedłużenie swojego przywództwa w partii.



Wydaje mi się, że to ich chwilowo lekko zaślepione spojrzenie na „odrodzonego” Schetynę nie pozwala im przyjąć trzeźwych uwag, mówiących, iż za dwa miesiąc jego sobotnie wystąpienie nie będzie brane pod uwagę w ocenie jego czteroletniego przywództwa Platformy.



Po raz pierwszy zdarzyło się, że Donald Tusk nie tylko przyszedł mi w sukurs, aby wesprzeć moją prognozę. Pewnie aż tak szlachetnych wobec mnie intencji nie miał. Brutalny fakt nie pozostawia jednak wątpliwości. Głos Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej pozostaje ciągle na tyle wpływowy, że wygłoszona przez niego opinia przesądza los Grzegorza Schetyny – całkowicie zgodny z moją prognozą.

Oto ten najistotniejszy fragment opinii Donalda Tuska, który możemy określić trywialnie, jako „gwóźdź do trumny” Grzegorza Schetyny.



– Dobra zmiana jest wtedy dobra, kiedy jest dobra. Jeśli przychodzi czas i są takie możliwości, że są zmiany na lepsze, to nie można się wahać ani chwili. Wiele wskazuje na to, że to jest ten czas, kiedy potrzeba zmiany pokoleniowej i energetycznej. Wszyscy znacie historię mojej przyjaźni z Grzegorzem Schetyną. wysoko oceniam jego ostatni rok. Natomiast czy nie lepiej będzie, aby nowi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce? Grzegorz Schetyna większych błędów nie popełnił, ale prawdopodobnie doszedł do granicy, do ściany, wtedy warto myśleć o kreatywnych rozwiązaniach – mówił Tusk.



Mimowolnie otworzył w ten sposób kwestię kreatywnego polityka Platformy Obywatelskiej. Dla mnie najbardziej kreatywnym politykiem pozostaje Sławomir Neumann. W każdym obszarze działań politycznych. Dopóki nie skrzywdzono go taśmami z rozmów w Tczewie, był także najbardziej kreatywnym oskarżycielem PiS w mediach.