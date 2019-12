Radca prawny z Olsztyna przeprasza i „rezygnuje z obecności w mediach społecznościowych”

Pragnę przeprosić wszystkich, których uraziłem swoim zachowaniem – napisał na Twitterze radca prawny z Olsztyna Piotr Laskowski. Takimi słowami odniósł się do swoich ostatnich postów, w których w ostry sposób namawiał do agresji wobec polityków. Wulgarne wypowiedzi skierowane były także m.in. do dziennikarzy Telewizji Polskiej.

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach zamieściłem wiele niestosownych i całkowicie niedopuszczalnych tt. Pragnę przeprosić wszystkich, których uraziłem swoim zachowaniem. Z uwagi na zaistniałą sytuację zdecydowałem się zrezygnować ze swojej obecności w mediach społecznościowych — laskowski_piotr KONSTYTUCJA (@piotr_lkpp) December 15, 2019

Szanowni Panstwo, w ostatnich dniach zamiescilem wiele niestosownych i calkowicie niedopuszczalnych tt. Pragne przeprosic wszystkich, ktorych urazilem swoim zachowainem. Z uwagi na zaistniala sytuacje zdecydowalem sie zrezygnowac ze swojej obecnosci w mediach spolecznosciowych — laskowski_piotr KONSTYTUCJA (@piotr_lkpp) December 15, 2019