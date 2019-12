Misja rozbrojenia bomby zakończona. Tysiące mieszkańców wraca do domów

Bomba angielskiej produkcji została rozbrojona w niedzielę po godzinie 11:00 w mieście Brindisi w południowo-wschodnich Włoszech. Teren jest już bezpieczny. Operacja została wykonana bezproblemowo – poinformował dziennik „La Repubblica”. Mieszkańcy wracają do swoich domów.

W operacji rozbrojenia niewybuchu wojennego uczestniczyło 15 pirotechników z pułku saperów z miasta Foggia. Odmontowaniem zapalnika bomby zajęło się dwóch saperów, inni z niewielkiej odległości monitorowali działania przy pomocy zdalnej telekamery. Bomba zawierająca 40 kg trotylu została więc zneutralizowana.



O przeprowadzonej misji poinformował także Minister Obrony Lorenzo Guerini. Zaznaczył na swoim koncie na twitterze, że „operacja rozbrojenia bomby w Brindisi przeprowadzona przez pirotechników wojska włoskiego była szczególnie skomplikowana”.



„Profesjonalizm włoskich sił powietrznych i karabinierów przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa terenu” – napisał na twitterze i dodał, że to „dobry przykład systemu krajowego na rzecz mieszkańców”.

Operazione particolarmente complessa quella del disinnesco bomba a #Brindisi degli Artificieri @Esercito. Professionalità di @ItalianAirForce e @_Carabinieri_ hanno contribuito alla sicurezza dell'area. Bell’esempio di #SistemaPaese al servizio dei cittadini. Complimenti a tutti! pic.twitter.com/66zEGkl5s1 — Lorenzo Guerini (@guerini_lorenzo) December 15, 2019

54 tysiące mieszkańców musiało opuścić domy do godziny 8:00 w niedzielę. Część osób – na czas operacji wojskowej – przeniosła się do szkół miejskich. Ewakuowano także 200 więźniów i przewieziono ich do innej zakładu karnego w mieście Lecce. Przy ewakuacji pracowało tysiące funkcjonariuszy – sił porządkowych, straży pożarnej, policji, ochrony ludności.



Wstrzymano ruch drogowy, a także lotniczy i kolejowy. Miasto było monitorowane przez włoskie siły powietrzne przy użyciu dronów. Podczas gdy na ulice wyszło ponad 50 patroli, aby pilnować, żeby nie doszło do kradzieży w domach.

źródło: La Repubblica, Twitter

Bomba została zrzucona prawdopodobnie w 1941 roku, a odnaleziona 2 listopada podczas rozbudowy lokalnego kina.