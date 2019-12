Papież Franciszek: Dzieciątko Jezus ma oblicze najbardziej potrzebujących i ubogich

Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie mówił, że Dzieciątko Jezus leżące w żłóbku ma oblicze najbardziej potrzebujących braci i sióstr i ubogich. Pobłogosławił przyniesione przez dzieci figurki Dzieciątka do ich szopek.

Franciszek przekazał otrzymane prezenty potrzebującym Papież Franciszek przekazał potrzebującym prezenty, które otrzymał w związku z 50. rocznicą święceń kapłańskich. Ciasta otrzymały stołówki dla... zobacz więcej

Zwracając się do tysięcy osób przed modlitwą Anioł Pański papież powiedział: –Adwent, czas łaski mówi nam, że nie wystarczy wierzyć w Boga; konieczne jest to, by każdego dnia oczyszczać naszą wiarę.



– Chodzi o to, by przygotować się na powitanie nie postaci z bajki, ale Boga, który nas wzywa, angażuje nas i przed którym trzeba dokonać wyboru– wyjaśnił Franciszek.



– Dzieciątko leżące w żłóbku ma oblicze naszych najbardziej potrzebujących braci i sióstr, ubogich, którzy są uprzywilejowani w tej tajemnicy i często najbardziej potrafią rozpoznać obecność Boga wśród nas – dodał cytując swój ogłoszony 1 grudnia list apostolski na temat wartości i znaczenia żłóbka.



Zachęcał wiernych do tego, by przed Bożym Narodzeniem nie pozwolili, aby ich uwagę rozproszyły „rzeczy zewnętrzne”, ale by zrobili miejsce dla Jezusa w swoim życiu.



Papież pobłogosławił z okna Pałacu Apostolskiego figurki Dzieciątka Jezus do domowych szopek, przyniesione przez tysiące rzymskich dzieci. Podkreślił, że „żłóbek jest jakby żywą Ewangelią”.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Franciszek przypomniał, że za niecały rok w Budapeszcie odbędzie się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. – Módlmy się o to, aby eucharystyczne wydarzenie w Budapeszcie sprzyjało procesom odnowy we wspólnotach chrześcijańskich – wezwał.