Wpis z dziennika Tuska. Premier Morawiecki: Już wiecie co tutaj nie gra?

Premier Mateusz Morawiecki skomentował na Facebooku fragment nowej książki byłego premiera Donalda Tuska. „Co w nim jest nie tak?” – zapytał premier. Później napisał, co to oznacza.

Donald Tusk w sobotę w Warszawie zaprezentował swoją nową książkę „Szczerze”, która według komentatorów jest zapowiedzią jego powrotu na polską scenę polityczną. Przy okazji promocji książki Tusk skrytykował PiS i chwalił kandydatkę PO w wyborach prezydenckich.



Do fragmentu książki Tuska odniósł się na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Jak czytamy we wpisie, jeden ze współpracowników Morawieckiego zadał mu zagadkę.



„Czytał ostatnio książkę Donalda Tuska »Szczerze«. To książka, którą przewodniczący Tusk reklamuje jako swój dziennik, który pisał regularnie podczas pracy jako przewodniczący Rady Europejskiej. Pokazał mi jej fragment i zapytał: »Co tu się nie zgadza?«” – napisał premier.



Przedstawił też wpis z książki i zapytał, co w nim jest nie tak. „6 kwietnia 2017 To niewiarygodne, co on zrobił. Pięć goli w dziewięć minut! Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem wszedł z ławki rezerwowych, by ustanowić rekord wszech czasów. Nie wierzyłem własnym oczom” – pisze w książe były premier.



„Ups… Już wiecie co tutaj nie gra?” – pyta Morawiecki i wyjaśnia: „Gratuluję wszystkim, którzy zgadli. Tak, Robert rekordowe 5 bramek w 9 minut strzelił we wrześniu 2015 roku, a nie w kwietniu 2017”. To oznacza, że ten „wpis z dziennika” raczej nie powstał 6 kwietnia 2017 roku – kończy Morawiecki.

#wieszwiecej Polub nas