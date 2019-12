Tusk wrócił do Polski się zemścić? Szczera deklaracja byłego lidera PO

Chcę wyrównać rachunki i spłacić długi wobec tych, którzy szkodzą Polsce. Ale także nadrobić ten czas, bo chciałbym zrobić bezpośrednio tutaj dużo więcej w kraju – mówił Donald Tusk. Polityk – jak oceniają media i komentatorzy – wraca do polskiej polityki. W weekend udzielił wywiadów kilku stacjom, krytykował rząd, zachęcał do sprzeciwu wobec reformy wymiaru sprawiedliwości i apelował, by wyjść na ulice.

Były premier i przewodniczący PO – obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej – rozmawiał z dziennikarzami przy okazji promocji swojej książki.



– Przychodzi czas, aby wyrównać rachunki i spłacić wszystkie długi. Czuję się zobowiązany do tego, bo wiem, co mi Polska dała. Cała moja profesjonalna droga życiowa miała związek z tym, co się dzieje w Polsce. Ja nie powiem, że całe życie poświęciłem dla Polski, bo każdy lubi sobie wycierać tym hasłem twarz. Ale niczym inny się nie zajmowałem w życiu, z lepszym gorszym skutkiem, ale żeby w Polsce było lepiej – mówił polityk.



– Chcę wyrównać rachunki i spłacić długi wobec tych, którzy szkodzą Polsce. Ale także nadrobić ten czas, bo chciałbym zrobić bezpośrednio tutaj dużo więcej w kraju – zaznaczał.



Tusk szeroko wypowiada się od wczoraj na tematy związane z polityką krajową – sytuacją w Platformie Obywatelskiej, zmianie jej przywódcy, wyłonieniu kandydatki w prawyborach prezydenckich; sytuacją związaną z reformą wymiaru sprawiedliwości, nawoływał do wyjścia na ulice, bo tylko wówczas – zapewniał – instytucje unijne będą to zauważać.



Tusk krytykował PiS, mówił o „kłamstwie brukselskim” premiera Mateusza Morawieckiego. W TVN powiedział z kolei, że nie żałuje, że nie wprowadził 500 plus. – Trzeba mądrzej wydawać pieniądze – wskazał.

