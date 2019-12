Gen RNF5 wpływa na częstość zakażeń układu oddechowego

„Działanie genu modyfikatora RNF5 może wyjaśniać, dlaczego niektóre osoby chore na mukowiscydozę są mniej podatne na infekcje układu oddechowego niż inne” – informuje pismo „eLife”.

Mukowiscydoza to uwarunkowana genetycznie choroba spowodowana mutacją genu CFTR. Z powodu tej mutacji białko CFTR, które powinno osadzać się w błonach komórkowych, tworząc kanał dla jonów chloru, nie działa jak trzeba. Dlatego komórki wytwarzające śluz produkują gęstszy niż normalnie śluz, który może blokować płuca i układ pokarmowy.



W wypełnionych śluzem płucach bakterie rozwijają się lepiej niż zwykle – infekcje płuc są poważnym problemem dla wielu osób z mukowiscydozą.

#wieszwiecej Polub nas

Objawy mukowiscydozy można znacznie poprawić dzięki stosunkowo nowym lekom, które polepszają działanie CTFR. Niestety, leki te są niezwykle drogie i nie na wszystkich działają. Specjaliści od mukowiscydozy próbują ustalić, jakie modyfikatory w genomie zwiększają lub zmniejszają prawdopodobieństwo, że pojedynczy pacjent zareaguje na owe drogie leki.

W przypadku niektórych chorych na mukowiscydozę infekcje nie pojawiają się tak wcześnie i nie są tak częste, jak u innych. Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine niedawno odkryli prawdopodobne wytłumaczenie. Jak się wydaje, chodzi o zmiany genetyczne tłumiące ekspresję innego genu, zwanego RNF5.



Badając materiał genetyczny pobrany od 419 pacjentów, naukowcy z San Diego odkryli, że osoby z mukowiscydozą, u których występują określone warianty genetyczne obniżające ekspresję RNF5, mają więcej zmutowanych białek CFTR na powierzchni komórek. Najprawdopodobniej nawet wadliwe białko CFTR jest lepsze niż żadne.

Badacze zastosowali nowe podejście do analizy wariantów genów MHC (układu zgodności tkankowej), grupując je. Dzięki temu zespół mógł łatwiej zidentyfikować powiązania pomiędzy zmiennością genetyczną, poziomem ekspresji genów i ich wpływem na złożone choroby.



Naukowcy zastosowali to podejście do sekwencjonowania całego genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych pochodzących od 419 osób. Przełożyło się to na zbadanie ponad 4000 cech, z których zidentyfikowano 180 związanych z wariantami w regionie MHC.



Ujawniony właśnie aspekt mukowiscydozy może prowadzić do zaprojektowania i opracowania lepszych leków oraz umożliwić klinicystom lepsze dostosowanie leczenia. Jednak zdaniem autorów to tylko jeden przykład potencjalnej przydatności nowych technik badań genetycznych. W podobny sposób można badać inne choroby i typy komórek.