Zybertowicz o sędziach: To mogłoby rozsadzić cały system prawny

Gdybyśmy pozwolili na to, żeby sędziowie sobie wzajemnie kwestionowali mandat do orzekania, w tym momencie można rozsadzić cały system prawny – powiedział w TVP Info prof. Andrzej Zybertowicz. Dodał, że prezydent Andrzej Duda zapewne podpisze nowelizację złożoną przez posłów PiS. – Prezydent ma wątpliwości co do szczerości intencji części środowiska sędziowskiego – mówił.

Posłowie PiS złożyli w czwartek obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Według autorów projektu, nowe rozwiązania mają dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.



W TVP Info doradca prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz powiedział, że uważa, iż prezydent podpisze przedstawioną przez posłów nowelizację. Jak tłumaczył, ma ona zapobiec „narastaniu chaosu”.



– Ostatnie orzeczenie TSUE liczyło 35 stron. Obie strony (sporu) miały niejasność, na czym to orzeczenie polega. Dlaczego ono było tak złożone? Bo TSUE uświadomiło sobie, że jest o krok w Polsce od sytuacji wygenerowania chaosu, gdy sędziowie, którzy orzekają, wykraczają poza swoje uprawnienia i mogą wytworzyć efekty prawne, które sparaliżują wymiar sprawiedliwości w Polsce – zaznaczył.



Jak wskazał Zybertowicz, to orzeczenie powiedziało, że „ostatnim ogniwem, które rozstrzyga o tym, że ktoś jest sędzią mogącym rozstrzygać w imieniu RP jest nominacja prezydenta do pełnienia funkcji sędziego”. – Z tego wynika, że inni sędziowie nie mogą kwestionować mandatu sędziego. Bo gdybyśmy pozwolili na to, żeby sędziowie sobie wzajemnie kwestionowali mandat do orzekania, w tym momencie można rozsadzić cały system prawny – tłumaczył.



– Prezydent ma wątpliwości co do szczerości intencji części środowiska sędziowskiego. Sędziowie włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie reformom sądownictwa, w sytuacji, gdy całe środowisko sędziowskie było bierne w obliczu patologii, które były znane opinii publicznej w latach poprzednich – dodał i zaznaczył, że „wtedy nikt nie podjął działań, mających na celu oczyszczenie tego środowiska”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w piątek Krystynę Barchańską, matkę najmłodszej ofiary stanu wojennego, niespełna 17-letniego Emila Barchańskiego, zamordowanego w 1982 r.Barchańska, po wręczeniu prezydentowi Dudzie książki, która jest zapisem wywiadu z nią, podziękowała prezydentowi za jego publiczne wystąpienia. – Ostatnie, bodajże wczorajsze (...), kiedy pan mówił prawdę o naszych sędziach – podaje przykład kobieta podkreślając równocześnie, że prezydent użył w nim słowa „kasta”.– Ta szalona pasja, tak się pan wkurzył, tak pan mówił autentycznie, co pan myśli, że ja byłam (...) no sobie myślę, no, nareszcie ktoś im wygarnął – mówiła Barchańska. – Poziom zakłamania – po porostu – tego towarzystwa i jego hipokryzji mnie osłabia – odpowiedział prezydent.