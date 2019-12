Audyt czystości powietrza w Zakopanem. Burmistrz przedstawił wyniki

Likwidacja starych pieców przynosi efekty. W tym roku w Zakopanem do atmosfery trafiło o 860 ton dwutlenku węgla mniej. To wynik najnowszego audytu czystości powietrza.

– Dzięki zestawieniu wyników audytów energetycznych poszczególnych budynków mamy informację, że około 860 ton dwutlenku węgla nie zostało wyemitowane do atmosfery – powiedział w rozmowie z TVP3 Kraków – Tomasz Filar, zastępca burmistrza Zakopanego.



Poinformował, że w 2007 roku dopuszczalny poziom stężenia pyłu PM10 w Zakopanem był przekroczony przez około 65 dni; w 2018 roku było to już 31 dni.



To efekt między innymi stopniowej wymiany kopciuchów na terenie miasta. W ostatnich dwóch latach w Zakopanem udało się dofinansować wymianę blisko 300 starych pieców.

#wieszwiecej Polub nas