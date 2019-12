Onet: Tusk postawił krzyżyk na Schetynie, który potraktował kandydatkę PO jako narzędzie

„To porażka Grzegorza Schetyny, który nieformalnie wspomagał Jaśkowiaka”, „Schetynie pali się grunt pod nogami. W styczniu odbędą się wybory szefa Platformy” – pisze Onet, który komentuje wyniki prawyborów prezydenckich i wewnętrzną – „niestabilną” – sytuację polityczną w szeregach PO.

Małgorzata Kidawa-Błońska wygrała prawybory prezydenckie w PO. Głosowało na nią w sobotę 345 delegatów konwencji krajowej PO, na jej kontrkandydata prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka – 125.



Komentarz do prawyborów zamieścił Onet. Autor publikacji zaznacza, że „to od początku były malowane prawybory”. „Schetyna potraktował Kidawę-Błońską nie jako swą inwestycję polityczną. Potraktował ją jako narzędzie. Gdy Tusk zrezygnował, Schetyna ani myślał wskazać Kidawy i skupić się na przygotowaniu do wyborów prezydenckich i jej i całej partii” – czytamy.



Dalej zaznaczono, że dla obecnego lidera PO „ważniejsza od rozgrywki o prezydenturę dla PO, stała się dla niego rozgrywka o zachowanie fotela szefa PO”. „Schetyna przegrał wybory do Sejmu z kretesem — i to jest trzecia jego kolejna porażka wyborcza na fotelu szefa PO. Nikt przed nim takiej serii nie miał — Donald Tusk i Ewa Kopacz przegrywali z PiS po dwa razy. Seria porażek, której towarzyszy całkowity brak pomysłu Schetyny na Platformę i odebranie PiS władzy, doprowadziła do tego, że odwróciła się od niego spora część wyborców opozycji i działaczy PO. Opuścili go nawet jego dawni sojusznicy, tacy jak Borys Budka, Rafał Grupiński, czy Marcin Kierwiński” – wskazano.



Dlatego – pisze autor – Schetyna wymyślił prawybory. „Chciał dać wyborcom i partii igrzyska, by towarzysze nie dobrali mu się do skóry, doprowadzając do dymisji przed końcem kadencji szefa PO, która upływa w styczniu” – twierdzi Onet.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: onet

Portal przypomina też, że w kampanię przeciwko Schetynie otwarcie włączył się Tusk. — Wiele na to wskazuje, że to jest czas na zmianę pokoleniową i energetyczną. Wszyscy znacie historię naszej trudnej, ale autentycznej przyjaźni z Grzegorzem Schetyną. Nie chcę iść za daleko z komentarzami, bo bardzo doceniam to, co zrobił. Podejmował trudne decyzje, raczej dobre i sensowne. Ale czy nie będzie lepiej dla PO i całego środowiska opozycji, żeby nowi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce? Nie wykluczam, że tak jest – mówił.„Będzie to raczej gra bez Schetyny, na którym Tusk postawił krzyżyk. Biorąc pod uwagę nastroje w szeregach PO, których ilustracją są wyniki prawyborów, może to być krzyżyk decydujący” – czytamy.