Radca prawny z Olsztyna: Je**ć PiS i się nie bać

„Je**ć PiS. Je**ć je**ć i się nie bać” – w takich słowach na Twitterze wypowiada się jeden z olsztyńskich radców prawnych. Mężczyzna, który przy nazwie swojego konta zamieścił słowo „Konstytucja” obraził także wiceministra sprawiedliwości. „Pier***ony konusie złóż rezygnację” – pisze. Na swoim profilu udostępnia też fotografię z rzecznikiem Sądu Najwyższego.

O sprawie pisze jeden z internautów, który przedstawił screeny z konta prawnika z Olsztyna. „Poznajcie Piotra. Piotr jest radcą prawnym w kancelarii Laskowski Kurowski Parzych Pożarski i Partnerzy z Olsztyna” – napisał.



Na screenach widać, że olsztyński prawnik w wulgarnych słowach wypowiada się o partii PiS a także o wiceministrze sprawiedliwości Sebastianie Kalecie, który w ostatnich dniach mówił o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości.



Prawnik z Olsztyna w swoim wpisie obraził również dziennikarzy TVP. „To są szczujnie je**ne z ku**izji” – napisał.



Mężczyzna – jak informuje użytkownik Twittera – zamieścił na swoim koncie fotografię z rzecznikiem Sądu Najwyższego sędzią Michałem Laskowskim. „Czy sędzia Laskowski i radca (…) to rodzina?” – zapytał.

Kilka dni temu przed sądami w niektórych miastach odbyły się protesty po cofnięciu delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków.Podczas protestu we Wrocławiu głos zabrał m.in. Władysław Frasyniuk, który zapewniał, że sędziowie walczą na pierwszym froncie o państwo prawa, które jest jedynym gwarantem naszej wolności.W pewnym momencie Frasyniuk zaczął zachęcać demonstrantów do cytowania zmienionego hasła z czasów, gdy opozycja walczyła z PRL. – Ja namawiam państwa, żeby cytować Frasyniuka, żeby cytować więźniów politycznych z czasów stanu wojennego: “J***ć pisiora i się nie bać!” – wykrzyczał Frasyniuk.