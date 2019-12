Prawybory Konfederacji: Bosak zwycięża w Kielcach

Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, zwyciężył w prawyborach prezydenckich Konfederacji, które w sobotę odbyły się w Kielcach. Ma największą liczbę głosów po sześciu zjazdach. Jednak nadal najwięcej głosów elektorskich ma partia KORWiN.

W stolicy regionu świętokrzyskiego do podziału między dziewięcioro kandydatów było osiem głosów elektorskich. Do udziału w głosowaniu zarejestrowało się 190 osób. Ich głosy rozłożyły się następująco: Krzysztof Bosak - 75, Grzegorz Braun - 38, Konrad Berkowicz - 33, Artur Dziambor - 19, Janusz Korwin-Mikke - 13, Paweł Skutecki - 7, Jacek Wilk - 3, Krzysztof Tołwiński i Magdalena Ziętek-Wielomska - po 1.



Po sześciu zjazdach kandydaci w prawyborach Konfederacji na prezydenta zdobyli następującą liczbę głosów: Bosak - 860, Braun - 416, Dziambor - 358, Berkowicz - 227, Korwin-Mikke - 130, Wilk - 84, Skutecki - 37, Ziętek-Wielomska - 20 i Tołwiński - 18.



Najwięcej głosów elektorskich w Kielcach zdobył Bosak - 3. Dwa głosy elektorskie otrzymał Braun, a po jednym Dziambor, Berkowicz i Korwin-Mikke.

– Uznaliśmy, że prawybory przy naszych ograniczonych środkach i ograniczonej ekspozycji medialnej to najlepszy sposób, żeby promować zarówno naszego kandydata na prezydenta, jak i wszystkich liderów, którzy biorą udział w rywalizacji. Poza tym Konfederacja jest tak naprawdę rodzącym się ruchem politycznym i uruchomienie całej procedury prawyborów jest kapitalną okazją, żeby mobilizować naszych sympatyków - powiedział Bosak.Po sześciu zjazdach Bosak (Ruch Narodowy) ma 43 głosy elektorskie, Braun (Korona) 22, Dziambor (KORWiN) 19, Berkowicz (KORWiN) 12, Korwin-Mikke (KORWiN) 8, Wilk (KORWiN) 5.Oznacza to, że kandydaci partii KORWiN mają teraz razem 44 głosy elektorskie, kandydat Ruchu Narodowego 43 oraz kandydat Korony 22.

Kolejne zjazdy i głosowania



W niedzielę będzie można głosować na zjazdach w Rzeszowie i Lublinie. Kolejne okazje do głosowania będą na zjazdach 4 stycznia w Krakowie i Gliwicach, 5 stycznia w Opolu i Wrocławiu, 11 stycznia w Łodzi i Poznaniu oraz 12 stycznia w Zielonej Górze i Szczecinie.



Zagłosować może każdy dorosły Polak mieszkający w Polsce, który zarejestruje się poprzez formularz internetowy i przekaże co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość, nie później niż trzy dni przed danym zjazdem prawyborczym.



Zgodnie z regulaminem na Zjeździe Wyborczym głosuje się osobiście po okazaniu dowodu tożsamości i weryfikacji posiadanego czynnego prawa wyborczego. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.



„Głosowanie na zjeździe wyborczym jest tajne poprzez zaznaczenie znaku x na karcie wyborczej w kratce obok wybranego kandydata i umieszczenie karty w urnie wyborczej” - czytamy w regulaminie. Po każdym ze zjazdów, kandydat otrzymuje proporcjonalną do poparcia liczbę mandatów elektorskich, które będzie mógł obsadzić wybranymi przez siebie przedstawicielami.



Zjazd elektorski zaplanowano na 18 stycznia w Warszawie. Wtedy zostanie wyłoniony zwycięzca prawyborów.



W jesiennych wyborach parlamentarnych Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła poparcie ponad 1 mln 256 tys. wyborców, czyli 6,8 proc. głosujących i wprowadziła do Sejmu 11 posłów. Pięciu z nich bierze udział w prezydenckich prawyborach: Berkowicz, Bosak, Braun, Dziambor i Korwin-Mikke.