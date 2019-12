Studentka pochodząca z Gwadelupy wybrana Miss Francji 2020 [WIDEO]

Reprezentująca Gwadelupę, departament zamorski Francji, 22-letnia studentka Clemence Botino została w sobotę wybrana przez widzów kanału telewizyjnego TF1 Miss Francji na rok 2020. Zastąpiła Polinezyjkę Vaimalamę Chavez.

Zwyciężczyni tego konkursu piękności, krytykowanego przez feministki, ale oglądanego przez miliony francuskich telewidzów, jest studentką pierwszego roku historii sztuki na paryskiej Sorbonie.



Przedstawiając siebie w konkursie Botino, mówiła, że pasjonuje się sztuką, zwłaszcza muzyką i kinem, lubi podróże, modę i grę na pianinie.



– Nie wiem co powiedzieć...Długo wahałam się czy zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie na Miss Francji. Moje zwycięstwo dedykuję Gwadelupie i Francji - powiedziała na konferencji prasowej po wyborze. – Mieszkańcy Gwadelupy bardzo chcieli tego zwycięstwa, bez ich wszystkich nie byłabym dzisiaj tutaj - dodała.



Botino pokonała w głosowaniu telewidzów, m. in. Miss Prowansji, Miss Tahiti, Miss Burgundii i Miss Lazurowego Wybrzeża.







Nowa Miss Francji zapewniła, że zamierza pozostać nadal osobą „skromną i zwyczajną”. – Piękność to przede wszystkim inteligencja, poznanie samej siebie - powiedziała.



Konkurs, który tym razem odbył się w Marsylii, jest od dawna krytykowany przez francuskie organizacje feministyczne jako „seksistowski i staromodny”. Jednak każdego roku ogląda go od 7 do ponad 9 mln telewidzów.

#wieszwiecej Polub nas