Nowe połączenia na kolei. Od dziś wchodzi nowy rozkład jazdy

O północy wszedł w życie zimowy rozkład jazdy na kolei. Pojawią się w nim nowe połączenia i nowe trasy po zakończonych pracach remontowych.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zwiększy się na razie prędkość pociągów Pendolino na trasie z Warszawy do Gdańska. Składy nadal będą jeździć tą trasą z maksymalną prędkością 160 kilometrów na godzinę.



Rzeczniczka państwowego przewoźnika PKP Intercity Katarzyna Grzduk zapowiada natomiast dodatkowe połączenia na najpopularniejszych trasach. Chodzi między innymi o relacje z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Pociągi wrócą też na remontowaną do niedawna linię ze stolicy do Lublina. Od dziś kursuje tam siedem par pociągów.



PKP Polskie Linie Kolejowe kończą prace na innych odcinkach. Jak mówi rzecznik firmy Karol Jakubowski, ułatwienia dotyczą pasażerów w kilku regionach kraju. W Małopolsce pociągi wrócą na trasę Kraków - Zakopane. Na Dolnym Śląsku pasażerowie znów będą mogli korzystać z połączenia Leszno - Głogów.

Uruchomiono także kolejowe połączenie między Słupskiem a Ustką. Podróż na tym odcinku będzie trwała niewiele ponad 20 minut.Kolejarze zapowiadają korekty rozkładu, które dostosują kursowanie pociągów do prowadzonych robót na torach.Szczegółowe informacje są dostępne na dworcowych rozkładach jazdy, a także na stronach internetowych przewoźników oraz na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych.