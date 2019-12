Tragedia na Podlasiu. Mężczyzna po powrocie do domu odnalazł ciała żony i córki

Podlascy policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kobiet w miejscowości Osipy-Zakrzywizna k. Wysokiego Mazowieckiego – poinformowała w sobotę podlaska policja.

„Z informacji jakie dotarły do policjantów dzisiaj po godz. 14 wynika, że mężczyzna po powrocie do domu odnalazł ciała swojej żony i córki” – przekazał w krótkim komunikacie w sobotę wieczorem rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Policja nie precyzuje, co mogło być przyczyną zgonu dwóch kobiet.



„Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia” – dodał Krupa. Poinformował też, że mężczyźnie zapewniono pomoc psychologa.



Kobiety były w wieku ok. 20 i 50 lat. Ich śmierć mogła być tak zwanym rozszerzonym samobójstwem, ale m.in. to będą wyjaśniali policjanci – podaje Polskie Radio Białystok.

