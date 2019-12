Strzelanina w centrum handlowym w Atlancie. Jedna osoba została ranna [WIDEO]

W rezultacie strzelaniny, do jakiej doszło w sobotę w centrum handlowym na przedmieściach Atlanty, jedna osoba została ranna – poinformowała amerykańska policja. Incydent wywołał panikę wśród kupujących.

Napastnik otworzył ogień do klientów centrum Cumberland Mall w sobotę wczesnym popołudniem czasu lokalnego, po czym zbiegł.



Ustalono już kim był napastnik i wszczęto jego poszukiwania – oświadczył rzecznik policji hrabstwa Cobb. Według wstępnych ustaleń strzelanina była następstwem kłótni między dwoma znającymi się osobami.



Osoba ranna została przewieziona do szpitala. Policja nie poinformowała o jej stanie, nie podała też jej personaliów.



Na nagraniach wideo umieszczonych w mediach społecznościowych widać ludzi z torbami pełnymi zakupów biegających w panice w różnych kierunkach w poszukiwaniu wyjścia, lub bezpiecznego schronienia. Niektórzy chowali się pod kontuarami i stołami.



Pracownicy sklepów udostępniali też klientom magazyny aby się w nich schowali przed napastnikiem. Po incydencie centrum było przez kilka godzin zamknięte.

Bruh someone was really shooting inside Cumberland Mall. I can’t believe this. I come here all the time. I see it so much on TV but never in Atlanta. pic.twitter.com/mKsx3M2kBT — JamariJonesATL (@JamariJones_ATL) December 14, 2019

