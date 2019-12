Ulica i zagranica 2.0. Tusk: demonstrujcie, uruchamiajcie emocje, bo inaczej Bruksela was nie poprze

– Zachęcam wszystkich ludzi, żeby protestowali, żeby wychodzili na ulice. W Brukseli nie będą się wami zajmować, jeśli na gnicie i zło będziecie reagować zmęczeniem i apatią – powiedział były premier Donald Tusk podczas spotkania promującego jego książkę.

– Ja na to patrzę bardzo praktycznie, bo mam ciągle w pamięci protesty w Polsce dotyczące czy Trybunału Konstytucyjnego, czy sądów i reakcje Brukseli i na świecie. Ja – inaczej, niż dzisiaj rządzący – uważam, że „ulica i zagranica” mogą i nieraz odgrywały w polskiej historii bardzo pozytywne role – oświadczył Tusk pytany o projekt nowelizacji ustroju sądów autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.



Nowelizacja ma egzekwować konstytucyjny zakaz angażowania się sędziów w politykę, zakazywać wykorzystywania stanowiska sędziego do „podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów”, a także krytyki „podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”.



Projekt przewiduje także odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za obrazę przepisów prawa w tym odmowę stosowania ustaw, „działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości” itd.

#wieszwiecej Polub nas

Choć to i tak łagodniejsze rozwiązania niż np. we Francji, Tusk ocenił je jako zamiar „politycznego zdyscyplinowania sędziów oraz zmuszenia ich do milczenia”.– To, co oni robią, jest wystarczająco złe i niebezpieczne w sposób oczywisty, dotykalny – oświadczył, tłumacząc, że w związku z tym „niepotrzebne są tu przesady ani hiperbole”. – Nie będę mówił - uważam, że to jest przesada - o masowych represjach – zastrzegł.

Wskazał natomiast, że „zagranica i ulica to bardzo dobre metody, żeby powstrzymać rządzących od tego typu rzeczy”. Przyznał, że stęsknił się za taką formą uprawiania polityki i – jak podkreślił – „uruchamiania emocji”.



– Zachęcam wszystkich ludzi, żeby protestowali, żeby wychodzili na ulice nie tylko dlatego, że się sam stęskniłem za tego typu akcjami - choć oczywiście też - ale obserwowałem, w jaki sposób uruchamia się instytucje międzynarodowe, międzynarodową opinię publiczną, ale przede wszystkim emocje tutaj, w kraju, kiedy jest się aktywnym i kiedy się protestuje – mówił.



– W Brukseli zajmowali się tym głównie dlatego, w 90 proc. dlatego, bo widzieli, że ludzie w Polsce się tym przejmują. Ale jeśli to zmęczenie tym ćwierć-reżimem, tą szarością, tym gniciem i złem równocześnie, jeśli my będziemy na to reagowali raczej zmęczeniem i apatią, czy pasywnością, to - nie chcę być złym prorokiem - w UE, w Brukseli nie będą się wami zajmować. Nie łudźcie się, nie będą – ocenił były szef Rady Europejskiej.