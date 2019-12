Tusk o Schetynie już w czasie przeszłym: podejmował raczej sensowne decyzje

– Bardzo doceniam to, co Schetyna zrobił przez ten czas. Podejmował trudne decyzje i raczej sensowne, i dobre, ale wiele wskazuje na to, że to jest ten czas, kiedy potrzeba zmiany – ocenił Donald Tusk pytany o opinię ta temat potrzeby zmian w Platformie Obywatelskiej. Obiecał, że w 2023 r. pomoże swojej macierzystej partii – „i PSL, bo to jest ta rodzina” – w wyborach parlamentarnych.

Były premier i przewodniczący PO rozmawiał z dziennikarzami przy okazji promocji swojej książki. Zapytany o to, czy jego dawna partia potrzebuje zmiany ocenił, że jeżeli przychodzi czas i są takie możliwości, żeby nastąpiła zmiana na lepsze, to nie można się wahać ani chwili.



– Platforma musi sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy to jest ten moment. Wiele na to wskazuje, że to jest ten moment, wiele na to wskazuje, że to jest ten czas, kiedy potrzeba takiej zmiany, i pokoleniowej, i, powiedziałbym też, energetycznej – wyjaśnił. Podkreślał, że pozytywnie ocenia dotychczasową pracę Grzegorza Schetyny. Jednak o urzędującym wciąż szefie PO mówił w czasie przeszłym.



– Ale ponieważ wszyscy znacie historię naszej trudnej, ale autentycznej przyjaźni z Grzegorzem Schetyną, nie chcę iść zbyt daleko z komentarzami, bo mówię naprawdę serio: bardzo doceniam to, co zrobił przez ten czas. Podejmował trudne decyzje i raczej sensowne, i dobre, wysoko oceniam szczególnie jego ostatni rok – mówił były premier.

Tusk, który zrezygnował z kandydowania w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2020 r. tłumacząc, że ma niewielkie szanse na zwycięstwo, został również zapytany o możliwość kandydowania w kolejnych, pięć lat później. Obiecał, że już wcześniej wesprze PO, a także PSL, w wyborach parlamentarnych (które powinny się odbyć w 2023 r.).– Jeśli dobrze pamiętam, to zanim będą kolejne wybory prezydenckie, to będą najpierw wybory parlamentarne. I z racji też mojej nowej funkcji nie tylko mogę już być, ale powinienem być zaangażowany w pełni, żeby pomagać w Polsce Platformie Obywatelskiej, PSL, bo to jest ta rodzina, w wygraniu wyborów – mówił były szef Rady Europejskiej.

– Będę prezentował w najbliższym roku pomysły, w jaki sposób przybliżyć zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, tym będę chciał się zająć z pełnym przekonaniem. Całe doświadczenie życiowe mi mówi, że byłem całkiem niezły w wyborach parlamentarnych, a w tych prezydenckich raz próbowałem, nie wyszło. Więc może to jest moja misja, żeby pomóc wygrać wybory parlamentarne – wyjaśniał.



Jak dodał, chce w ten sposób „wyrównać rachunki i spłacić długi wobec tych, którzy” – jego zdaniem – „szkodzą Polsce”. Skrytykował złożony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów, który ma dyscyplinować sędziów dopuszczających się przekroczenia swoich uprawnień.



Zgodnie z projektem sędziowie będą odpowiadać dyscyplinarnie między innymi za wystąpienia o charakterze politycznym. Zgodnie z Konstytucją sędzia nie może zajmować się działalnością polityczną, tymczasem niektórzy sędziowie uczestniczyli w demonstracjach politycznych twierdząc, że w ten sposób bronią Konstytucji.



Zdaniem Tuska to właśnie wprowadzenie nowelizacji egzekwującej konstytucyjną zasadę „ to będzie to atak na niezależność każdego Polaka, każdego obywatela, a nie na instytucje sędziowskie wyłącznie”.