Balice z pasażerem numer 8 milionów. „Silnik rozwoju regionu działa znakomicie”

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice w sobotę odprawił 8-milionowego pasażera w ciągu roku. To pierwsze lotnisko regionalne w Polsce, które może się poszczycić takim wynikiem.

8-milionowym podróżnym był 10-letni Staszek Guerrero, który z siostrą Alicją i mamą przyleciał do dziadków w Krakowie. Poróżował liniami lotniczymi LOT na pokładzie dreamlinera, który leciał z Miami do Warszawy, a potem innym samolotem tego przewoźnika ze stolicy do Krakowa. Chłopiec otrzymał upominki od władz lotniska, wojewody małopolskiego i voucher na kolejną podróż od LOT. Gratulacje złożył mu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chłopiec mówił, że lubi latać samolotami. Przyznał, że był nieco zdziwiony, że to on jest 8-milionowym pasażerem na krakowskim lotnisku. – Przyleciałem na święta do babci i dziadka. Na pewno tutaj są, patrzą i mówią: co to jest? – powiedział Staszek. – Mieszkamy w Miami. Mój mąż pochodzi z Meksyku, ale kocha Polskę. Chcemy przeprowadzić się za 1,5 roku do Krakowa, żeby dzieci uczyły się w polskiej szkole – mówiła dziennikarzom Anna Łukaszek-Guerrero.



Znakomita praca



Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk gratulował wszystkim pracownikom Portu Lotniczego Kraków-Balice dynamiki wzrostu liczby pasażerów. – 8 milionów pasażerów oznacza znakomitą pracę portu, oznacza odpowiedź na wyzwania. Przyrost o ponad 1 mln pasażerów więcej rok do roku rzadko kiedy jest udziałem lotnisk europejskich – zwrócił uwagę. Dodał, że w przyszłym roku możemy spodziewać się przyrostu o kolejny milion, a może i więcej, co oznacza, że „ten silnik rozwoju regionu – znakomicie działa”.



Podkreślił, że Balice będą portem przesiadkowym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Musimy wspierać te inicjatywy, które zarząd Portu Kraków-Balice realizuje: przebudowę pasa startowego, bo to jest wąskie gardło tego portu, i konieczną jego rozbudowę, z punktu widzenia liczby pasażerów, która stale przyrasta – zaznaczył.



– Po raz pierwszy w historii krakowskiego lotniska i wszystkich portów regionalnych w Polsce witamy 8-milionowego pasażera. Jest nam szczególnie miło, że dotarł do Krakowa na pokładzie naszego skarbu narodowego, jakim jest nasz przewoźnik – Polskie Linie Lotnicze LOT – powiedział podczas powitania prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. Dziękował wszystkim, którzy pracują na lotnisku, a których praca często jest dla pasażerów niewidoczna. – Ale pasażerowie przylatują do Polski, do Małopolski, do Krakowa – to jest magnes, który ściąga. Magnes biznesowy, gospodarczy, kulturalny – podkreślił.

źródło: pap

Dodał, że w perspektywie dwóch dekad liczba pasażerów na polskich lotniskach podwoi się, a patrząc na doświadczenia innych europejskich krajów, katalizatorem rozwoju lotniska będzie wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. – W pełni jesteśmy przekonani, że powstanie CPK będzie sprzyjało także rozwojowi portu krakowskiego jako regionalnego – powiedział Włoszek.W zeszłym roku port odprawił blisko 6,8 mln osób. 24 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska oferuje ponad 140 regularnych połączeń.