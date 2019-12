Polityk Konfederacji o Lechu Kaczyńskim słowami Palikota. Wcześniej proponował sojusz lewicy

„W nagrodę brat wsadził go na Wawel” – tak o miejscu spoczynku zmarłego prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego napisał polityk Konfederacji, poseł poprzedniej kadencji, Jacek Wilk. Wcześniej „wyprowadzenia Kaczyńskiego z Wawelu” domagał się Janusz Palikot. Zaś sam Wilk podczas kampanii wyborczej, oświadczył, że „Konfederacja jest ostatnią nadzieją Lewicy” i pozwoli na „przywrócenie wolności i rządów prawa”.

Zdaniem Wilka pochówek poległego w Smoleńsku prezydenta był nagrodą (rzekomo ze strony jego brata, który w tym czasie był prezesem opozycyjnej partii) za podpisanie Traktatu Lizbońskiego. Według innego polityka Konfederacji, Piotra Panasiuka, którego tweet Wilk podał dalej, podpisując ten dokument Lech Kaczyński „oddał obcym suwerenność Polski”

...a w nagrodę brat go wsadził na Wawel https://t.co/Ad7GmCANis — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) December 13, 2019

Trzeba odważnie nazywać rzeczy po imieniu: podpisanie traktatu lizbońskiego było aktem zdrady najważniejszego interesu narodowego: suwerenności państwa. Nie osądzamy człowieka (zrobi to Bóg), ale czyny mamy prawo oceniać - by uniknąć takich katastrofalnych błędów w przyszłości. — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) December 14, 2019

Lech Kaczyński był krytykowany przez swoich przeciwników zarówno za odwlekanie ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego (część jego zapisów była faktycznie niekorzystna, prezydent grał tutaj na czas), jak i za samą ratyfikację (gdy gra na czas przestała się opłacać).W przypadku Wilka krytykę, nie tylko ze strony zwolenników Zjednoczonej Prawicy, wzbudziła retoryka, jakiej polityk Konfederacji użył w odniesieniu do zmarłego prezydenta. Wilk, jeśli odpowiadał na krytykę swego wpisu, to zazwyczaj kopiowaniem tego samego wpisu.

Rozumiem, że ma temu służyć sugestia, że pochowanie Lecha Kaczyńskiego na Wawelu to była "nagroda" za Traktat Lizboński? - niezbyt to eleganckie. — Twittus Andronicus (@TwittusAndronic) December 14, 2019

Wskazywano na brak wyraźnego związku tej odpowiedzi z wcześniejszym, prowokacyjnym wpisem.Wcześniej w podobny sposób, jak obecnie Wilk, odnosił się do osoby zmarłego prezydenta m.in. Janusz Palikot i osoby z jego otoczenia. To właśnie Palikot żądał „wyprowadzenia Kaczyńskiego z Wawelu”, a państwową delegację na uroczystości, które miały upamiętnić 70. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej określił mianem „pijackiej wyprawy Lecha Kaczyńskiego”.

Zdaniem Palikota, byłego lidera Twojego Ruchu (działali w nim m.in. Robert Biedroń i Andrzej Rozenek) prezydent Rzeczypospolitej zginął w Smoleńsku „wskutek własnej głupoty” i „bez wątpienia ma krew na rękach”, ponieważ „to głupota, bezmyślność, brak procedur, pycha i ego Lecha Kaczyńskiego i jego obozu politycznego doprowadziły do tego, że wielu uczciwych ludzi zginęło w tej tragedii”.



Podobnie zachowywali się inni politycy Twojego Ruchu. Andrzej Rozenek, obecnie poseł SLD i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jako poseł Ruchu Palikota urządził „rekonstrukcję incydentu gruzińskiego”, w której „gruzińsko-polska ochrona prezydenta poległa z kretesem”. Wynikało więc z tego, że Rozenek „rekonstruował” zdarzenie, które miało miejsce w Gruzji w 2008 r., podczas którego ostrzelano konwój wiozący prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, jednak „rekonstrukcja” polegała na zmianie przebiegu zdarzeń w ten sposób, że zamachowcy odnieśli sukces.



Choć ze strony Konfederacji często pod adresem Zjednoczonej Prawicy padają oskarżenia o rzekomą współpracę z lewicą i zdradę interesów Polski, to właśnie Jacek Wilk jest jednym z tych polityków ugrupowania, które sugerowało możliwość współpracy Konfederacji i lewicy przeciw Prawu i Sprawiedliwości.

Ciekawe, @JacekWilkPL apeluje do niezdecydowanych, ale i do opozycji oraz pisze, że łączy ich przywrócenie praworządności. "Konfederacja ostatnią nadzieją lewicy"? Odważnie.



Cały apel: https://t.co/4PrvQjj2YY pic.twitter.com/wFdFwjAnzl — Karol Gac (@Karol_Gac) October 11, 2019

Sloganem „przywrócenia rządów prawa” posługują się przeciwnicy reformy sądownictwa, borniący sędziów takich jak Paweł Juszczyszyn - nadzorujący postępowanie, które doprowadziło do pozbawienia majątku przedsiębiorcy Zbigniewa Parowicza. Parowicz zmarł później w nędzy mieszkając w nieogrzewanym domu.Jacek Wilk był posłem na Sejm w kadencji 2015-2019. Jako jeden z czołowych polityków Konfederacji bez powodzenia kandydował w 2019 r. zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu. Po ogłoszeniu sondaży exit polls po wyporach do PE wydawało się, że Konfederacja przekroczyła próg wyborczy. Małżonka Wilka, Magdalena, aktorka seriali produkowanych przez TVN ogłosiła wówczas – jak się okazało, przedwcześnie – zwycięstwo męża.