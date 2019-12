Pijany zaatakował kobietę oraz policjantkę. Funkcjonariusze musieli użyć broni

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał bić kobietę na jednej z ulic Gorzowa Wlkp. Podczas interwencji padł strzał ostrzegawczy. Napastnik miał półtora promila alkoholu w organizmie.

Do incydentu doszło w sobotę około godz. 14 w rejonie ul. Matejki. O zajściu powiadomili policję świadkowie. Na miejsce został wysłany patrol. Nie było już tam jednak ani pokrzywdzonej, ani mężczyzny, który miał ją zaatakować.



Po chwili nadjechał opel vectra. Wysiadł z niego mężczyzna, który miał bić kobietę, i zaczął uciekać. Podczas interwencji padł strzał ostrzegawczy.



– Mężczyznę dogoniła funkcjonariuszka z patrolu, wówczas ją uderzył. Zaraz potem został obezwładniony przy udziale drugiego z policjantów – powiedział rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.



Dodał, że zatrzymany został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Ponieważ podał fałszywe dane i trwa ustalanie jego tożsamości. Policja ustala okoliczności zdarzenia i to, kim jest pokrzywdzona, gdyż nie było jej na miejscu zdarzenia.

