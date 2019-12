Sprawdźcie lodówki. GIS ostrzega przed zanieczyszczonym halibutem

Główny Inspektor Sanitarny podaje, że firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. poinformowała organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wycofaniu z obrotu produktu MC halibut niebieski (wędzone steki).

Decyzja o wycofaniu produktu o numerze partii 01/340 (wyprodukowanego przez firmę Rybhand Sp. z o.o. Sp. k., weterynaryjny numer identyfikacyjny 30061802) związana jest w z wynikiem badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę, w których stwierdzono przekroczoną liczbę bakterii Listeria monocytogenes w produkcie z tej partii.



Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.



Objawy choroby: U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia. U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.

