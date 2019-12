„Nowe pokolenia mają prawo żyć w demokracji i poczuciu bezpieczeństwa”

– Takie spotkania potrzebne są po to, by nowe pokolenia miały świadomość tego, jak chciałyby żyć. Mają prawo żyć w demokracji, wolności i poczuciu bezpieczeństwa – mówił na kongresie poświęconym problemom Ukrainy Jewhen Golovakha, zastępca dyrektora ds. badań w Instytucie Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NASU).

10 grudnia w Kijowie obradował Socjologiczny Kongres im. Natalii Paniny, laureatki nagrody ukraińskiej w dziedzinie inżynierii i nauki. Naukowcy zajmujący się socjologią, psychologią i politologią dyskutowali, na czym polega dążenie Ukrainy do wolności i niezależności na świecie. W kongresie brała udział profesor Sławomira Gruszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego, od wielu lat zajmująca się społeczno-politycznymi kryzysami na Ukrainie.



– Zebraliśmy naukowców naszych kongresowych spotkań od 2007 do 2018 roku, żeby opowiedzieli nam o swoich osiągnięciach i podzielili się naukowymi doświadczeniami z obszaru socjologii, psychologii i polityki – powiedział Jewhen Golovakha.



Struktura kongresu składała się z głównego panelu i pięciu sekcji poświęconych współczesnej socjologii.

Sekcja pierwsza poświęcona była innowacjom i nowym technologiom, które wprowadza w życie socjologia. Prelegenci w tej części starali się odpowiedzieć na pytanie czy nauka jak socjologia jest w stanie wyjaśnić tempo zmian wynikających z nowych technologii na Ukrainie.



Na to zagadnienie próbowano odpowiedzieć z różnych punktów widzenia: psychologii, politologii, filozofii i ekonomii. Jedna z uczestniczek przybliżyła problem społecznego głosowania związanego z ostatnimi wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Natomiast Svetlana Khutka z Międzynarodowego Instytutu Socjologii w Kijowie opowiedziała o pracy z danymi statystycznymi i algorytmami.



Druga była poświęcona tzw. socjologii miejsca. Składała się z trzech aspektów. Naukowcy przedstawili i przeanalizowali funkcjonowanie społeczeństwa z punktu widzenia socjologii miejsca związanej z potrzebami i społecznymi emocjami. Tymi badaniami zajęli się: Dmytro Zayets z Uniwersytetu prywatnego w Charkowie, Natalia Otrischenko z Fundacji badawczej we Lwowie i Alexander Nenko z Instytutu Projektowania i Urbanistyki.



Kolejna sekcja odbyła się pod hasłem „Grupy Społeczne w Kontekście Problemu Sprawiedliwości”. W niej wystąpiła socjolog Oksana Dutchak z Uniwersytetu publicznego w Kijowie im. Igora Sikorskiego, która uczestników kongresu poinformowała o różnicy produktywnej i reproduktywnej pracy kobiet.

Czwarta sekcja odbyła się pod hasłem „Ukraińska socjologia poza jej granicami”. Svetlana Babenko z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki opowiedziała jak zbudować międzynarodowy program magisterski dla studentów zagranicznych.



Ostatnia sekcja poświęcona była nagrodzeniu wiodących naukowców za wkład w popularyzację i rozszerzenie wiedzy socjologicznej. Jedną z laureatek, która otrzymała nagrodę była redaktor naczelna gazety „Dien”. Larisa Ivshyna, która zademonstrowała historyczny numer gazety „Dien” z 2007 roku, w której na pierwszej stronie znalazł się artykuł opisujący pierwszy kongres im. Natalii Paniny, który miał miejsce 12 lat temu.

W swojej wypowiedzi redaktor naczelna podkreśliła ważność tych spotkań, które na przełomie owych kilkunastu lat pokazały jak zmieniała się struktura społeczna i światopogląd mieszkańców Ukrainy.



– Owe aktywne procesy transformacji dają społeczeństwu przestrzeń dla nowych doświadczeń, ale nie tylko. Społeczna tranformacja jest nieodłącznym elementem społecznego rozwoju społeczeństwa pragnącego wejść do Unii Europejskiej – powiedziała redaktor naczelna gazety „Dien”.



Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Centrum Socjologiczne Ukrainy im Natalii Paniny. Uczestnikami głównego panelu byli założyciele Centrum Socjologii przy Akademii Nauk im. Natalii Paniny, profesor Jewhen Golovakha i Mykoł Churiłow.



