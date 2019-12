Zandberg do działaczy Wiosny: stworzycie nową formację, która będzie naszym dobrym sojusznikiem

Idziecie w stronę stworzenia nowej formacji, która, mam nadzieję, będzie naszym dobrym sojusznikiem – powiedział lider Lewicy Razem Adrian Zandberg na sobotniej konwencji Wiosny.

Ugrupowanie Zandberga nie bierze udziału w konsolidacji partii na lewicy. Pod koniec listopada Lewica Razem zadeklarowała, że nie połączy się w jedną partię z SLD i Wiosną, z którymi współtworzy klub parlamentarny Lewica.



W sobotę Zandberg wziął udział w konwencji Wiosny jako gość. Podkreślał, że to ważny dzień dla Lewicy, w której zaczyna się nowy etap współpracy. – Idziecie w stronę stworzenia nowej formacji która, mam nadzieję, będzie naszym dobrym sojusznikiem – powiedział, zwracając się do działaczy Wiosny. Zaznaczył, że działacze Wiosny z pewnością podejmą najlepsze decyzje dla swojej formacji.



– Macie w nas sojuszników, macie w nas przyjaciół, którzy chcą z wami 2023 r. utworzyć koalicyjny klub – zapewnił Zandberg. Podkreślił, że są bliżej celu niż pół roku temu, gdy zaczynali współpracę. Jak mówił, mało kto dawał wtedy partiom lewicowym szansę na wejście do Sejmu. "Dziś koalicyjna lewica jest w nim trzecią siłą, realną siłą" – zauważył.



Podkreślił, że spodziewa się, iż w przyszłości lewica stanie się „najpierw drugą, a potem pierwszą siłą, rządzącą Polską”.





