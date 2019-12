„Jestem Świętym Mikołajem”. Haker przejął kamerę w pokoju 8-latki

Haker uzyskał dostęp do kamery zamontowanej w pokoju 8-letniej dziewczynki z Mississippi i zaczął rozmawiać dzieckiem. – Jestem twoim najlepszym przyjacielem. Jestem Świętym Mikołajem – powiedział.

Kamera rozpozna, czy studenci uważają na zajęciach Kamery z automatycznym systemem rozpoznawania twarzy, zainstalowane na próbę w salach jednej z uczelni w Nankinie na wschodzie Chin, mają zwiększyć... zobacz więcej

Nagranie z kamery pokazuje pokój dziecka. Słychać muzykę oraz głos mówiący: „Jestem twoim najlepszym przyjacielem. Jestem Świętym Mikołajem”. W kolejnym fragmencie nagrania „Mikołaj” zachęcał: „Możesz teraz robić, co chcesz. Możesz zrobić bałagan. Możesz zepsuć telewizor”.



Wystraszona tajemniczym głosem 8-latka wezwała na pomoc mamę. Rodzice szybko zdemontowali urządzenie.



W rozmowie z „Washington Post” matka dziewczynki powiedziała, że kamerę Ring kupiła za radą innej matki podczas wyprzedaży z okazji Black Friday. Kamera przemówiła cztery dni po zainstalowaniu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: USA Today

– Nie potrafię nawet wyrazić słowami, jak bardzo naruszona została nasza prywatność – powiedział ojciec 8-latki w wywiadzie dla „Good Morning America”.Producent kamery nie czuje się odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Wskazuje w oświadczeniu, że „klienci często używają tej samej nazwy użytkownika i hasła do różnych kont i subskrypcji”, ułatwiając działanie przestępcom .To kolejny już przypadek, że użytkownicy kamer bezpieczeństwa, takich jak Ring czy Nest, usłyszeli tajemnicze głosy. Na początku tego roku pewna rodzina z Kalifornii usłyszała ostrzeżenie z kamery Nest o trzech pociskach z Korei Północnej przygotowujących się do uderzenia w USA.Google, spółka macierzysta Nest, powiedziała, że przyczyną incydentu było złamanie hasła, a nie bezpośrednie włamanie do ich systemu. Podobnie jak Ring, Nest zaleca użytkownikom stosowanie silnych haseł i włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego.