Wypadek autokaru z 53 pasażerami. Są ranni

Autokar jadący z Permu do Jekaterynburga wpadł w sobotę rano do rowu. Do wypadku doszło w obwodzie swierdłowskim na Uralu. Siedem osób jest rannych – poinformowały lokalne władze.

Według wstępnych informacji kierowca autokaru z 53 pasażerami na pokładzie zasnął nad kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i pojazd wpadł do rowu przewracając się na lewą stronę.



Kartki pogotowia ratunkowego przewiozły rannych do pobliskiego szpitala.



Autokar wiózł mieszkańców Jekaterynburga na koncert w Permie białoruskiego rapera Maksa Korża.

