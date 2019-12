Kosiniak-Kamysz: Chcę ubiegać się o urząd prezydenta

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w sobotę w Zakopanem, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta w nadchodzących wyborach.

– Startujemy z kampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Wierzę głęboko, że możemy zmienić Polskę na lepszą, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć o lepszą Polskę dla wszystkich, nie dla wybranych. Dla tych spod samiuśkich Tater, aż po Bałtyk, w każdym miejscu naszej ojczyzny, w każdym i regionie w każdej tradycji i kulturze, w tym wszystkim jest bogactwem naszym i naszej historii – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Zakopanem.



– To jest nasza nasze dziedzictwo, to jest nasze szlachectwo, to jest to, o czym pięknie mówią tutaj górale, o czym możemy zawsze usłyszeć w ich przyśpiewkach, opowiadaniach. To jest to wszystko, co wiąże się z podstawą bycia wśród ludzi – mówił lider PSL.

#wieszwiecej Polub nas

��� Nie traćmy wiary w lepszą przyszłość Polski. Wybory prezydenckie mogą zmienić oblicze naszej Ojczyzny. Mamy szansę odbudować to, co zniszczyła ciężka choroba nienawiści zatruwająca serca naszych rodaków.



�� Zakopane

�����‍♂️ #Kosiniak2020 pic.twitter.com/oIyw1VsfVE — W.Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) 14 grudnia 2019

– Ja chcę być wśród ludzi. Chcę być z wami, chcę być każdego dnia w Polsce i będę. Zrobię wszystko, żeby najważniejsze przyrzeczenie, jakie chcę dzisiaj złożyć, realizować: odbudować wspólnotę narodową, zbudować dialog, który zastąpi monologi dzisiejszych polityków. Tak naprawdę to monologi, które zamknęły nas w bańkach, z których trudno się jest wybić. Chcę zrobić wszystko, żeby Polska była krajem jeszcze bardziej szczęśliwym, żeby była krajem, w którym się dobrze żyje, w którym się chce żyć i dobrze się oddycha – dodał Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL przekonywał, że „Polska może być dla wszystkich, nie dla wybranych”. – Zbudujemy mosty porozumienia. Zburzymy mury podziału. Głęboko wierzę w to, że jesteśmy do tego zdolni. Nie traćmy wiary w lepszą przyszłość Polski, bo ona jest w naszym zasięgu. Zapraszam wszystkich do współpracy – mówił.



Przekonywał, że program PSL jest dla wszystkich. Wymienił: emerytury bez podatku, dobrowolny ZUS, sprawy związane z czystym środowiskiem, z tanią energią, z dostępną służbą zdrowia i z najlepszym polskim rolnictwem, a przez to najlepszą polską żywnością. – Mamy przygotowany plan na zmianę. Będziemy prezentowali projekty ustaw. Będziemy prezentowali grono ekspertów – zapowiedział..



Szefową sztabu wyborczego Kosiniaka-Kamysza jest Magdalena Sobkowiak – była dziennikarka Telewizji Polskiej i Polsatu.



Władysław Kosiniak-Kamysz urodził się 10 sierpnia 1981 r. w Krakowie. Jest synem Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, ministra zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Z wykształcenia lekarz, doktor nauk medycznych. Samorządowiec, poseł VIII i IX kadencji, obecnie szef klubu Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz15. Od 2015 r. prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2011-2015 był ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska. Jest żonaty, ma córkę.