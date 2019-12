Ambasador USA: Trump i Duda bardzo się lubią

Prezydent Donald Trump i prezydent Andrzej Duda bardzo się lubią. Wolność waszego kraju jest gwarancją naszej wolności. Stany Zjednoczone wspierały, wspierają i będą wspierać Polskę – mówi ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w wywiadzie dla sobotniego „Super Expressu”.

Dziennik przypomina, że ostatni rok był znaczący w relacjach polsko–amerykańskich, głównie za sprawą zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz zniesienia wiz dla Polaków udających się do Stanów Zjednoczonych.



– Jestem zachwycona tym rokiem, ponieważ pogłębił on relacje amerykańsko–polskie. (...) Kolejnych 1000 amerykańskich żołnierzy przybywa do Polski. Będzie to kluczowy punkt na wschodniej flance NATO, której Polska jest częścią. Zrobiliśmy też dużo w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Podpisaliśmy umowy na dostawy skropionego gazu ziemnego. To niezwykłe, że Polska stanie się niezależna energetycznie w ciągu dwóch lat i nie będzie musiała przedłużać kontraktu z rosyjskim Gazpromem – powiedziała Mosbacher, pytana czy jest zadowolona z tegorocznych osiągnięć w relacjach USA–Polska.



Ambasador USA zapytana, czy spodziewała się „tylu osiągnięć” w stosunkach polsko–amerykańskich, odpowiada, że od początku była nastawiona optymistycznie. – Prezydent Trump darzy Polskę ogromną sympatią. Rozumie jej znaczenie strategiczne i położenie geopolityczne. Nie brakowało mi optymizmu, ponieważ pan prezydent dał mi dużo swobody działania do współpracy z polskim rządem i załatwienia tych wszystkich spraw – zaznacza.



Georgette Mosbacher wyjaśnia, że przyczyną sympatii Trumpa do Polski i Polaków jest wspólna historia. – Polacy byli z nami w czasie naszej wojny o niepodległość. (...) Polacy i Amerykanie podzielają te same wartości. Pan prezydent był w Polsce. A tylko w tym roku wiceprezydent Pence był tu dwa razy. Także jeśli spojrzymy na relacje prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, to widać, że naprawdę bardzo się lubią (...) – dodaje.





źródło: pap

Proszona o komentarz do opinii, że coraz więcej Polaków jest sceptycznych wobec USA, Mosbacher ocenia je jako niesprawiedliwe, powołując się na historię i jej „europejski kontekst”. – Historia pokazuje, że zawsze tu byliśmy. Zawsze wywiązywaliśmy się z naszych zobowiązań w NATO. Mogę zapewnić, że Stany Zjednoczone Ameryki przykładają ogromną wagę do Polski i jej wolności. (...) Popieramy NATO, popieramy artykuł 5., popieramy Polaków – zaznacza Mosbacher.