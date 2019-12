Dżihadyści zabili cztery osoby w Nigerii. Od miesięcy przebywały w niewoli

Działająca w Nigerii międzynarodowa organizacja pomocowa Action Against Hunger poinformowała w piątek, że dzihadyści zabili czterech jej pracowników, którzy zostali porwani w lipcu br. Przy życiu pozostaje jeszcze jeden z zakładników.

W lipcu sześć osób z organizacji humanitarnej zostało uprowadzonych w pobliżu miasta Damasak w stanie Borno. Uprowadzenia dokonała Zachodnioafrykańska Prowincja Państwa Islamskiego (ISWAP), odłam Boko Haram. Jedna z osób porwanych została zabita we wrześniu.



W piątek poinformowano, że dżihadyści zgładzili kolejne cztery osoby mimo apeli Action Against Hunger o uwolnienie zakładników. „Nasza organizacja potępia te zabójstwa w najostrzejszych słowach i głęboko ubolewa, że nie wykonano wezwań do uwolnienia zakładników” – oświadczono. Jednocześnie ponownie zaapelowano do uwolnienia ostatniej żyjącej porwanej osoby.

Exclusive: ISWAP executes four more, releases video. All four are male humanitarian workers of Action Against Hunger abducted since July, 2019. The only female amongst them, Grace Taku, according to ISWAP, is condemned to life of slavery. pic.twitter.com/DxqM7uAOSm