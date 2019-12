Więźniowie pomogli w budowie gigantycznej szopki

Jedną z największych żywych szopek w Portugalii, w miejscowości Priscos, pomogli przygotować więźniowie z zakładu karnego w Bradze. Scenografia z czasów narodzin Jezusa powstała na powierzchni ponad 30 tys. metrów kwadratowych.

Do 12 stycznia kilkuset statystów będzie przedstawiało sceny biblijne. Współodpowiedzialny za budowę szopki ks. Joro Torres powiedział, że w pracach przy budowie 90 scen uczestniczyło łącznie ponad 40 więźniów.



Więźniowie otrzymują wynagrodzenie, a koordynator duszpasterstwa więziennego w Bradze podkreśla, że ​​te pieniądze „umożliwiają im powrót do społeczeństwa, odbudowanie życia, jeśli nie mają wsparcia ze strony rodziny”.



Priscos jest jednym z etapów szlaku bożonarodzeniowych żłóbków, do których odwiedzenia co roku zachęca archidiecezja Bragi. Na trasie zwiedzający mogą zobaczyć m.in. szopkę w tamtejszej katedrze, w muzeum Piusa XII, a także w kilkunastu parafiach miasta i okolicznych miejscowości.



Oryginalny projekt w Priscos ruszył po raz pierwszy jako owoc wystosowanego w 2006 r. przez portugalskich biskupów apelu, aby w okresie adwentu i Bożego Narodzenia bardziej eksponować postać Dzieciątka Jezus.

