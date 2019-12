Strajk w Alitalii. Ponad 300 lotów odwołanych

Ponad 300 lotów Alitalii zostało odwołanych w piątek, czyli w dniu całodobowego strajku tych włoskich linii pogrążonych w poważnym kryzysie finansowym. Związki zawodowe, które ogłosiły protest, domagają się rozwiązania tej sytuacji.

Udział w proteście, zorganizowanym przez pięć związków zawodowych, był masowy – podkreśliły media tuż przed zakończeniem akcji protestacyjnej.



Do strajku załóg samolotów dołączyli pracownicy obsługi naziemnej, co spowodowało utrudnienia na części lotnisk. Włoski przewoźnik starał się ograniczyć skutki strajku, kumulując loty i zamieniając samoloty na większe.



– Liczny udział w strajku powinien dać rządowi do myślenia – oświadczyła szefowa centrali związkowej Cisl Annamaria Furlan. Nie można trzymać tysięcy pracowników w „stanie zawieszenia” – podkreśliła.



Dotychczasowe próby znalezienia inwestora gotowego ratować linie lotnicze nie powiodły się.



Obecnie zadanie ich restrukturyzacji i poszukiwania ewentualnego nabywcy ma nadzwyczajny komisarz zarządzający firmą Giuseppe Leogrande.



W przyszłym tygodniu mają odbyć się rozmowy związkowców ze stroną rządową na temat przyszłości Alitalii, przynoszącej codziennie ogromne straty.

