„Nie dla rasizmu, nie dla Johnsona”. Manifestacja przeciw wynikowi wyborów

Setki głośno zachowujących się uczestników zgromadziło się w centrum Londynu, by zaprotestować przeciwko wynikowi wyborów w Wielkiej Brytanii. Demonstrujący krzyczą: „Boris Johnson – nie mój premier”.

Manifestanci idą w kierunku Downing Street, gdzie mieści się rezydencja premiera rządu. Wśród niesionych transparentów część nawołuje do przyjmowania uchodźców. Na tabliczkach trzymanych przez manifestujących widnieją napisy: „Nie dla rasizmu, nie dla Johnsona”, „Przeciwstaw się rządom torysów”. Idącą jezdnią manifestację eskortują duże siły policyjne.

Outside Downing St. The healing ⁦ @BorisJohnson ⁩ wants has not begun pic.twitter.com/kBo3yn3a05

Large anti-Boris Johnson protest making it’s way down Buchanan street right now.

Signs of ‘Boris Out’ and ‘not my Prime Minister’



Chants ‘say it loud, say it clear, refugees are welcome here’ #Glasgow pic.twitter.com/ne4xZpejim