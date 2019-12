Makabryczna śmierć 18-latki. Miała rany kłute niemal na całym ciele

W parku na Manhattanie znaleziono 18-latkę w ciężkim stanie. Studentka miała rany kłute na twarzy, szyi, pod pachą i na brzuchu. Dziewczyna została napadnięta przez kilku mężczyzn, którzy chcieli ją okraść.

Ranną 18-latkę znalazł ochroniarz z Barnard College w USA, w którym się uczyła. Tessa Majors została zabrana do szpitala w Nowym Jorku, gdzie zmarła.



Śledczy ustalili, że dziewczyna została napadnięta przez grupę 3 lub 4 mężczyzn. Sprawcy chcieli ją okraść, a gdy wdała się z nimi walkę, została kilkukrotnie dźgnięta nożem.



Do ataku doszło w pobliżu schodów w Parku Morningside, w Nowym Jorku. W pobliżu znajduje się uczelnia 18-latki. Ślady krwi wskazują, że dziewczyna próbowała wejść na górę, by wezwać pomoc. W budce, przy której upadła, nie było akurat strażnika, ponieważ miał obchód. Gdy wrócił, znalazł studentkę nieprzytomną i zadzwonił na pogotowie.

źródło: abc7ny.com

Policja poszukuje sprawców śmiertelnego napadu. ABC podaje, że w tej sprawie przesłuchano grupę nastolatków. Świadek zdarzenia poinformował, że jeden z napastników miał zieloną kurtkę.