Wichury we Francji. Zginął mężczyzna; jest wielu rannych

Jeden mężczyzna zginął, a co najmniej pięć innych osób zostało rannych w południowo–zachodniej Francji wskutek silnych wiatrów, które wiały z siłą do 143 kilometrów na godzinę. Ok. 400 tys. gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

Strażacy poinformowali, że 70–letni kierowca zginął przed południem w Ilharre, w Baskonii (Pireneje Atlantyckie), gdy na jego samochód spadło drzewo złamane przez silny wiatr.



Pięć innych osób zostało rannych, gdy drzewa spadły na ich pojazdy; obrażenia odniesione przez dwóch mężczyzn w wieku 45 i 22 lat określono jako ciężkie.



Najsilniejszy wiatr, wiejący z prędkością 143 km na godz., zanotowano nad ranem w miejscowości Millau.



W nocy wiatr pozbawił prądu około 400 tysięcy gospodarstw na wybrzeżu atlantyckim; w ciągu dnia ich liczba spadła do 170 tysięcy – poinformował dystrybutor prądu, firma Enedis.



Według serwisu Meteo–France na 14 departamentów regionu, w których od czwartku szalały burze z towarzyszącymi im silnymi wiatrami i opadami, dziewięć walczyło ze skutkami złej pogody.



Na Korsyce wiatr osiągał prędkość do 130 km na godz., w górach do 160 km na godz. Częściowo zawieszone zostało kursowanie promów z wyspy i na nią, a rejsy na lotnisko Bastia w północnej części Korsyki zostały odwołane.





źródło: pap

France–Meteo ostrzega, że w Alpach mogą schodzić lawiny.