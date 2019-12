Zmarł Danny Aiello. Zagrał w „Ojcu Chrzestnym 2” i „Leonie zawodowcu”

W wieku 86 lat zmarł znany amerykański aktor Danny Aiello. Widzowie zapamiętali go z ról m.in. w „Ojcu Chrzestnym 2”, „Rób, co należy” i w „Leonie zawodowcu”.

Nie żyje Adam Słodowy Adam Słodowy, popularyzator nauki i autor programu telewizyjnego dla młodzieży „Zrób to sam” w TVP, nie żyje – potwierdził w rozmowie z portalem... zobacz więcej

Aiello zmarł w czwartek wieczorem w szpitalu w New Jersey, gdzie leczono go w związku z zakażeniem, do jakiego doszło po zastrzyku.



Przyszły aktor urodził się w 1933 r. w Nowym Jorku. Sławę przyniosły mu role w filmach „Uderzaj powoli w bęben” z 1973 r. i w „Ojcu Chrzestnym 2” z 1974 r. Za rolę w filmie Spike’a Lee „Rób, co należy” z 1989 r. był nominowany do Oscara.



Wystąpił też m.in. w filmach: „Dawno temu w Ameryce” (1984), „Purpurowa róża z Kairu” (1985), „Wpływ księżyca” (1987), „Noce Harlemu” (1989), „Hudson Hawk” (1991) czy „Leon zawodowiec” (1994).

#wieszwiecej Polub nas